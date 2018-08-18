По Эстонии начала курсировать передвижная выставка RMK ”Биоэпоха. Будущее — за деревом”

Заведующий лабораторией переработки древесных материалов Таллиннского технического университета Яан Керси называет дерево материалом будущего, который может заменить ископаемые материалы и тем самым сберечь окружающую среду.

”Из дерева можно делать почти все, что сейчас производится из невозобновляемых природных ресурсов: изготовлять одежду, топливо, упаковку, строить дома и автомобили. Человечеству вполне достаточно одной нашей планеты, если мы будем разумно использовать свои ресурсы, а древесина как возобновляемый природное достояние имеет огромнейший потенциал, — говорит господин Керс. — Однако биоресурсов не хватит, чтобы заменить топливо, используемое транспортом, и решить проблемы энергетики. Предстоит постоянно увеличивать устойчивые энергетические решения как в перерабатывающей промышленности, так и на транспорте, как в жилищном строительстве, так и в административном, а также в потребительских навыках домохозяйств. В биоэкономике будущего выиграют те, кто сумеет сохранить и приумножить свои запасы углерода в почве, растущих лесах и в изделиях на основе древесины”.

Младший научный сотрудник архитектурного факультета Эстонской академии художеств Силле Пихлак считает древесину материалом будущего: ”Древесина — это очень интеллигентный материал с высокими конструктивными свойствами, легко обрабатываемый и поэтому — материал будущего, который благодаря нашим всё возрастающим знаниям победно шагает по миру. Мы как народ, высоко ценящий природную среду, могли бы значительно разумнее использовать дерево в городском пространстве — от высотных зданий до малых форм”.