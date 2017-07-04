Планы ЕС по сокращению вырубки лесов могут влететь Эстонии в копеечку

Программа Евросоюза по ограничению вырубки лесов ставит Эстонию в замешательство: платить и рубить, или ограничивать и давать лесу гнить, пишет Eesti Päevaleht. В ближайшее десятки лет Эстония планирует увеличить вырубку зрелых и стареющих лесов.

Сделанное год назад предложение Еврокомиссии заставит Эстонию заплатить, если страна захочет в ближайшие десятки лет увеличить вырубку леса. При этом плата может быть и не денежной, а в форме компенсации другими экологически полезными действиями. Однако планы Эстонии по вырубке зрелого леса могут заставить государство покупать экологические квоты.

Европейский союз планирует к 2030 году уменьшить выбросы углекислого газа на 40% по сравнению с 1990 годом. План состоит в том, что ЕС назначает тот объем леса, который государство может вырубать, и если оно хочет увеличить объемы, то придется докупать квоты.

Альтернатива -занятие другой экологической деятельностью. Например, увеличением площади лесов, производством большего количества продукции из древесины, поддержкой посадки деревьев и так далее.

По словам советника департамента лесного хозяйства Министерства окружающей среды Кади Кыйв, эстонские леса сейчас находятся в фазе старения, что обычно сопровождается увеличением вырубки зрелых лесов.

”В Эстонии 2,2 миллиона гектаров леса, и если мы вырубим весь зрелый лес, то появится столько молодого леса, что леса постоянно будут поглотителями углерода”, — объясняет она.

Точку отсчета превышения объема вырубки установит Еврокомиссия — это объемы вырубки в Эстонии за 2000–2009 годы и их процент от потенциальных объемов вырубки. Точная методика рассчета еще не установлена, но возможной точкой отсчета для Эстонии может быть около восьми-девяти миллионов кубических метров древесины в год.