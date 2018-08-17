Открыта регистрация на Всемирный день чистоты

Кроме того, подставили свое плечо многие предприятия и государственные учреждения, которые не только поддерживают цели и образ мышления Всемирного дня чистоты, но и помогут 15 сентября очистить природу Эстонии. Тем не менее, для успеха 15 сентября еще требуется много помощников, начиная с координаторов и лидеров толок по уездам и заканчивая картографами.

”В течение августа мы очень ждем помощи от каждого эстоноземельца, чтобы найти наиболее загрязненные места эстонской природы. Если вы знаете какое-то такое место, например, недалеко от своего дома или, находясь по природе, наткнетесь на большую кучу мусора, то обязательно отметьте это на карте Всемирного дня чистоты в приложении World Cleanup”, — попросил Матвере эстоноземельцев сообщить о самых критичных местах загрязнений в наших лесах и на побережье.

Сообщить о местах уборки или отметить их на карте можно до 26 августа. Информация о местах скопления мусора в приложении World Cleanup чрезвычайно важна, потому что именно она является основой для проведения Всемирного дня чистоты в Эстонии и частью глобальной базы данных (World Waste Platform), которая объединяет данные о мусоре во всем мире.

День уборки пройдет в сотрудничестве с EV100, местными органами самоуправления, Центром управления государственными лесами, Департаментом шоссейных дорог, землевладельцами, предприятиями по переработки отходов, спонсорами, сотнями добровольцев, партнеров и тысяч людей, беспокоящихся о чистой природе Эстонии.

Всемирный день чистоты или World Cleanup Day состоится 15 сентября 2018 года. Это крупнейшая в истории гражданская инициатива, которая началась в Эстонии и управляется из Эстонии. При инициативе нашей страны в один и тот же день Земной шар будут делать чище одновременно в 150 странах! Всемирная уборка является самым большим юбилейным подарком Эстонии миру.