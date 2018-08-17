17.08.2018, 09:40

Открыта регистрация на Всемирный день чистоты

на русском языке!
rus.delfi.ee
EST 2
Teeme ära Paljassaares
Teeme ära PaljassaaresFoto: Priit Simson

15 сентября во всех уездах Эстонии пройдут толоки, целью которых будет собрать мусор в лесах и на побережье Эстонии. Начиная с сегодняшнего дня на уборку можно зарегистрироваться на сайте maailmakoristus.ee/ru на русском языке.

На специальной платформе для регистрации обозначены различные места уборки по всей Эстонии, к которым можно присоединиться. Из их числа можно выбрать ближайшее или наиболее подходящее для себя. Регистрироваться необходимо для того, чтобы везде было достаточное количество помощников и все загрязненные регионы были охвачены. Зарегистрироваться могут частное лицо, организация или компания друзей, а также можно устроить акцию по уборке только для своей группы. В последнем случае следует учитывать, что организатор толоки должен сам организовать вывоз отходов. Официальная среда планирования Всемирного дня чистоты в Эстонии — pointerplanner.com.

По словам лидера Всемирного дня чистоты в Эстонии Раймо Матвере, несмотря на то, что 15 сентября десятки тысяч добровольцев помогут вынести мусор из леса, доставку его на предприятие по переработке отходов организует владелец земли, на территории которого убирают мусор. Крупнейшие партнеры Всемирного дня чистоты: RMK, Департамент шоссейных дорог и все местные органы самоуправления, которые тем или иным образом подтвердили свою поддержку Всемирного дня чистоты. ”Надеюсь, что теперь, когда большой период отпусков закончился, мы заключим конкретные договоренности на бумаге, и крупнейшая в мире гражданская инициатива будет прекрасно проведена и в Эстонии”, — добавил он.

Кроме того, подставили свое плечо многие предприятия и государственные учреждения, которые не только поддерживают цели и образ мышления Всемирного дня чистоты, но и помогут 15 сентября очистить природу Эстонии. Тем не менее, для успеха 15 сентября еще требуется много помощников, начиная с координаторов и лидеров толок по уездам и заканчивая картографами.

”В течение августа мы очень ждем помощи от каждого эстоноземельца, чтобы найти наиболее загрязненные места эстонской природы. Если вы знаете какое-то такое место, например, недалеко от своего дома или, находясь по природе, наткнетесь на большую кучу мусора, то обязательно отметьте это на карте Всемирного дня чистоты в приложении World Cleanup”, — попросил Матвере эстоноземельцев сообщить о самых критичных местах загрязнений в наших лесах и на побережье.

Сообщить о местах уборки или отметить их на карте можно до 26 августа. Информация о местах скопления мусора в приложении World Cleanup чрезвычайно важна, потому что именно она является основой для проведения Всемирного дня чистоты в Эстонии и частью глобальной базы данных (World Waste Platform), которая объединяет данные о мусоре во всем мире.

День уборки пройдет в сотрудничестве с EV100, местными органами самоуправления, Центром управления государственными лесами, Департаментом шоссейных дорог, землевладельцами, предприятиями по переработки отходов, спонсорами, сотнями добровольцев, партнеров и тысяч людей, беспокоящихся о чистой природе Эстонии.

Всемирный день чистоты или World Cleanup Day состоится 15 сентября 2018 года. Это крупнейшая в истории гражданская инициатива, которая началась в Эстонии и управляется из Эстонии. При инициативе нашей страны в один и тот же день Земной шар будут делать чище одновременно в 150 странах! Всемирная уборка является самым большим юбилейным подарком Эстонии миру.

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