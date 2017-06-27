Оставшийся после празднования Ивановой ночи в Ласнамяэ мусор убран

Lasnamäe linnaosavalitsus

В пятницу, 23 июня на пустыре Паэвялья прошло масштабное празднование Ивановой ночи, в котором приняло участие свыше 6000 человек. В результате послепраздничная уборка территория заняла чуть больше времени, чем обычно, сообщает управа Ласнамяэ.