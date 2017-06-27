Оставшийся после празднования Ивановой ночи в Ласнамяэ мусор убран

В пятницу, 23 июня на пустыре Паэвялья прошло масштабное празднование Ивановой ночи, в котором приняло участие свыше 6000 человек. В результате послепраздничная уборка территория заняла чуть больше времени, чем обычно, сообщает управа Ласнамяэ.
К настоящему времени все следы масштабного празднования ликвидированы. Помимо Паэвялья дополнительные силы служб по уборке были направлены и в другие места празднования Ивановой ночи в Ласнамяэ — заповедная зона речки Пирита и дворовые территории.
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