08.10.2018, 10:05

ООН настаивает на срочных мерах против глобального потепления

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Deutsche Welle
EST
34 varjus - Raekoja plats
Foto on illustratiivne.Foto: Andres Putting

Необходимо удержать глобальное потепление в рамках 1,5 градусов Цельсия, подчеркивают эксперты ООН по изменению климата. Для этого, по их мнению, нужны "беспрецедентные" изменения.

Ограничения роста температуры на Земле на уровне 1,5 градусов по Цельсию можно достичь, только если "осуществлять быстрые, беспрецедентные и всеобъемлющие изменения во всех областях общества". Об этом говорится в докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) ООН, который был представлен в понедельник, 8 октября, на заседании организации в южнокорейском городе Инчхон.

Только для того, чтобы провести необходимые изменения в энергетическом секторе, потребуется около 2,1 млрд евро, посчитали в IPCC. Уровень выбросов CO2, по мнению экспертов, необходимо сократить на 24 процента к 2030 году по сравнению с 2010, а к 2050 году — свести к нулю.

Ограничение именно в 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой необходимо для того, чтобы избежать серьезнейших последствий для жизни на планете, указывают эксперты. Уже сейчас они фиксируют повышение температуры примерно на один градус и как следствие экстремальные погодные условия, повышение уровня моря и таяние ледников. Повышение температуры выше этого уровня, по мнению IPCC, может привести к необратимым последствиям и потерям экосистем.

Цель Парижского соглашения по климату — до конца столетия удержать глобальное потепление в рамках двух градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ограничение глобального потепления 1,5 градусами Цельсия прописано в нем как дополнительная цель.

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