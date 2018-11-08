ОНЛАЙН-КАМЕРА: Наблюдайте за шакалами в режиме реального времени!

Как известно, на полуострове Саастна в западной Эстонии действуют два выводка шакалов: один — в зарослях можжевельника в окрестностях Пиканина, другой — в развалинах мызы в деревне Саастна, из-за чего эти края можно считать самыми богатыми на шакалов в Эстонии.

”Это подтверждает и тот факт, что два зверя появились перед камерой уже в первые ночи. И еще летом на хуторских полях были загрызаны пять молодых овец”, — рассказал зоолог и фотограф дикой природы Тийт Хунт.

На данный момент веб-камера в эфире уже более трех суток, но в первые дни животные не придерживались особо дружелюбного к зрителю расписания. 1 ноября они появлялись перед камерой после полуночи, а второй раз — в четыре часа, в самое сонное время. Но во вторник вечером один шакал появился на площадке уже перед началом ”Актуальной камеры” в 20:54, а в 22:33 вдалеке послышался хоровой вой, длившийся больше минуты”, — добавил Хунт.

С начала ноября прошлого года до апреля этого года впервые можно было наблюдать шакалов в шести километрах оттуда на берегу Метскюла, где кроме шакалов в камере были замечены самка рыси с двумя котятами, волк-одиночка и самец не встречавшегося здесь раньше вида — благородного оленя.

Популяция шакалов началась в Эстонии с особей, мигрировавших сюда в 2010–2011 годах, и теперь Эстония — самая северная точка ареала шакалов. Камыши и можжевеловые заросли на западном побережье, дающие хорошее укрытие, оказались для них подходящим местом жительства, и животные хорошо приспособились к местным условиям. В Латвии и Литве, где такие береговые биоценозы отсутствуют, шакалы как вид не сумели хорошо закрепиться.