Около 22 тонн топлива пролилось на землю из-за аварии "Союза"

"Основное сгорание топлива произошло на высоте 47 км. 22 тонны керосина и кислорода ориентировочно пролились на землю, остаток того топлива. При этом превышение предельно допустимой концентрации по керосину нет, так как керосин не несет такую угрозу. Исследование комплексно проведем и соответствующие претензии выставим, если будут", — сказал Нургужин журналистам во вторник.

Очередная международная экспедиция на российском пилотируемом корабле "Союз МС-10" отправилась на Международную космическую станцию 11 октября с космодрома Байконур, но из-за нештатной ситуации экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. В составе экипажа были космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг, состояние их здоровья не вызывает опасений.