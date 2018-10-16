16.10.2018, 13:10

Около 22 тонн топлива пролилось на землю из-за аварии "Союза"

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Интерфакс
EST
Около 22 тонн топлива пролилось на землю из-за аварии "Союза"
Foto: SHAMIL ZHUMATOV, REUTERS

В результате падения ракеты-носителя "Союз" 11 октября на землю в Казахстане пролилось 22 тонны топлива, сообщил во вторник заместитель министра оборонной и аэрокосмической промышленности страны Марат Нургужин.

"Основное сгорание топлива произошло на высоте 47 км. 22 тонны керосина и кислорода ориентировочно пролились на землю, остаток того топлива. При этом превышение предельно допустимой концентрации по керосину нет, так как керосин не несет такую угрозу. Исследование комплексно проведем и соответствующие претензии выставим, если будут", — сказал Нургужин журналистам во вторник.

Очередная международная экспедиция на российском пилотируемом корабле "Союз МС-10" отправилась на Международную космическую станцию 11 октября с космодрома Байконур, но из-за нештатной ситуации экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. В составе экипажа были космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг, состояние их здоровья не вызывает опасений.

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