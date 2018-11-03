Объявляется охота за идеями новых экологических кампаний

По данным Мари-Лийз Вахер, члена правления MTÜ Tuleviku Heaks, прежнего организатора ”Охоты за формами от чайных свечей” и ”Охоты за батарейками”, с 2013 года в кампаниях приняли участие около 50 000 молодых людей, собравших суммарно почти 15 миллионов форм от чайных свечей и более 2 миллионов батареек. ”За пять лет мы стали одной из крупнейших в Эстонии экологических кампаний, но теперь, чтобы двигаться дальше, нам нужны новые идеи и свежие подходы, — сказала Вахер. — В этом году ”Охота за формами от чайных свечей” и ”Охота за батарейками” больше в прежнем виде не проводятся — мы все вместе будем охотиться за идеями новых экологических кампаний”.

По оценке руководителя познавательного центра ”Энергия” Кристы Кеэдус, за пять лет кампании смогли повысить осведомленность очень многих жителей страны в отношении необходимости сортировки и переработки форм от чайных свечей и использованных батареек. ”Участвовавшие в кампании дети восприняли новые ценности и уже учат родителей тому, обычный мусорный контейнер — не место для алюминиевых отходов и пустых батареек, — сказала Кеэдус. — Также молодые люди хорошо поняли, что кампании направлены не на снижение уровня потребления, а на то, чтобы находить места, где так или иначе появляются пустые формы от чайных свечей и использованные батарейки. Теперь же мы с прежним организатором кампаний MTÜ Tuleviku Heaks и таллиннским департаментом окружающей среды ищем идеи, на какие еще виды отходов можно расширить эту образовательную экологическую кампанию”.