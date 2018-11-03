03.11.2018, 12:15

Объявляется охота за идеями новых экологических кампаний

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Объявляется охота за идеями новых экологических кампаний
Foto: Raivo Tasso

Организаторы одной из крупнейших в Эстонии экологических кампаний ”Охота за формами от чайных свечей” и ее родственной кампании ”Охота за батарейками” обращаются ко всем участвовавшим в акциях в течение пяти сезонов с призывом поделиться идеями новых масштабных экологических проектов, сообщается в пресс-релизе.

По данным Мари-Лийз Вахер, члена правления MTÜ Tuleviku Heaks, прежнего организатора ”Охоты за формами от чайных свечей” и ”Охоты за батарейками”, с 2013 года в кампаниях приняли участие около 50 000 молодых людей, собравших суммарно почти 15 миллионов форм от чайных свечей и более 2 миллионов батареек. ”За пять лет мы стали одной из крупнейших в Эстонии экологических кампаний, но теперь, чтобы двигаться дальше, нам нужны новые идеи и свежие подходы, — сказала Вахер. — В этом году ”Охота за формами от чайных свечей” и ”Охота за батарейками” больше в прежнем виде не проводятся — мы все вместе будем охотиться за идеями новых экологических кампаний”.

По оценке руководителя познавательного центра ”Энергия” Кристы Кеэдус, за пять лет кампании смогли повысить осведомленность очень многих жителей страны в отношении необходимости сортировки и переработки форм от чайных свечей и использованных батареек. ”Участвовавшие в кампании дети восприняли новые ценности и уже учат родителей тому, обычный мусорный контейнер — не место для алюминиевых отходов и пустых батареек, — сказала Кеэдус. — Также молодые люди хорошо поняли, что кампании направлены не на снижение уровня потребления, а на то, чтобы находить места, где так или иначе появляются пустые формы от чайных свечей и использованные батарейки. Теперь же мы с прежним организатором кампаний MTÜ Tuleviku Heaks и таллиннским департаментом окружающей среды ищем идеи, на какие еще виды отходов можно расширить эту образовательную экологическую кампанию”.

Организаторы разослали участвовавшим в кампаниях молодым людям, учителям и родителям вопросники, чтобы собрать таким образом новые идеи для организации повышающих экологическую сознательность кампаний. В качестве продолжения опроса 9 ноября с 14:00 до 16:30 в Познавательном центре ”Энергия” состоится форум, где будут проанализированы свежие идеи респондентов, и в ходе ”мозговой атаки” созданы новые. К участию в форуме приглашены партнеры, помогавшие в организации ”Охоты за формами от чайных свечей” и ”Охоты за батарейками”, обеспокоенные вопросами экологии предприятия и организации, а также все разделяющие экологические ценности. Осуществимые идеи будут взяты организаторами за основу при проведении будущих экологических кампаний.

MTÜ Tuleviku Heaks, Познавательный центр ”Энергия” и таллиннский департамент окружающей среды призывают всех и без специальной кампании продолжать собирать формы от чайных свечей и пустые батарейки. Алюминиевые отходы в Эстонии круглогодично принимает прежний генеральный спонсор кампании Kuusakoski. Пустые батарейки можно бесплатно сдать в магазин, где продаются батарейки. Это поможет предотвратить попадание форм от свечей и батареек в природу, что сделает окружающую среду Эстонии значительно чище.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


В Нарва-Йыэсуу снимали фильм о гомосексуальной любви между военнослужащими советской армии, но местным жителям говорили другое. ”Это мерзко, подло и отвратительно”

03.11.2018
Житель Нарва-Йыэсуу Айво Петерсон возмущен тем, что сам не ведая того, помог съемкам ”первого эстонского художественного гей-фильма”. Он утверждает, что съемочная группа обманула его, сообщив, что снимается история любви русского военного к эстонской девушке.
Подробнее

Андрус Ансип: мое правительство было готово к кризису, нынешнее — нет

03.11.2018
Бывший премьер-министр, а ныне вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип сказал вчера на экономической конференции Rimi, что его правительство, которое обвиняли в синдроме розовых очков, перед кризисом 2008 года запасалось резервами, а нынешнее правительство этого не делает.
Подробнее



Грустная история: Кийсу и Юссь всю жизнь прожили под одной крышей, но смерть хозяина перевернула все с ног на голову

03.11.2018
Кошка по имени Кийсу (10) и кот по имени Юссь (15) всю свою жизнь прожили под одной крышей. Они неразлучны и очень любят друг друга. Их жизнь была беззаботной до той поры, пока не умер их хозяин.
Подробнее

ФОТО DELFI: На улице ноябрь, а за Горхоллом люди живут в палатках

03.11.2018
На пустыре, находящемся за Горхоллом в центре Таллинна, стоят четыре палатки. Судя по всему, в них до сих пор кто-то живет. В траве можно увидеть колеи и следы людей, а неподалеку — сгоревшую палатку.
Подробнее

-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100067
129,- €
90,30 €
-30% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
146,30 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106881003
117,90 €
70,74 €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
90,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €

Читатель Delfi: институт семейных врачей надо упразднить, к ним нет никакого доверия!

03.11.2018
У меня нет никакого доверия к семейным врачам. Мне кажется, что институт семейной медицины следует упразднить и на эти деньги построить везде центры экстренной медицинской помощи.
Подробнее


ФОТО DELFI: В Германии алкоголь можно купить почти вдвое дешевле, чем в Эстонии

02.11.2018
Несмотря на то, что данные фотографии были сделаны в магазине в центре Гамбурга, пиво там все равно чуть ли не в два раза дешевле, чем в Эстонии. Стоит отметить, что ко всем ценам, как и в Эстонии, также прибавляется стоимость бутылки — в Германии это 8 центов.
Подробнее


СОВЕТЫ │ Как и чем прочистить дымоход от сажи

03.11.2018
Отопление дома, дачи или бани редко обходится без печи или котла. Для нащих зим это оборудование оптимально: может выдавать требуемое количество тепла. Но и печи и котлы требуют обслуживания и одна из обязательных процедур — чистка дымохода.
Подробнее


Мужчина больше не платит: в каких случаях этикетом можно пренебречь

02.11.2018
Как настоящая леди, ты стремишься всегда и везде следовать правилам хорошего тона? Специально для тебя мы собрали 7 случаев, в которых следовать этикету вовсе не обязательно — эти правила безнадежно устарели!
Подробнее