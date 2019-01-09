Новый рекорд Финляндии: лишь один процент бытового мусора оказывается на свалке

В Финляндии достигнут новый рекорд в переработке мусора. По данным Статистического центра, в 2017 году лишь один процент бытовых отходов попал на свалку, пишет Yle.

Основным способом переработки стало сжигание отбросов для выработки энергии и тепла, на долю которого приходится около 60 процентов отходов. Остальные 39 процентов перерабатываются и находят вторую жизнь.

В 2016 году на свалке оказалось три процента бытовых отходов. Ежегодно жители Финляндии производят около 2,7-2,8 миллионов тонн мусора, то есть примерно 500 килограмм на каждого проживающего в стране.