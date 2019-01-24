Новая технология поможет спасти миллионы саженцев RMK

Компания технологических и интеллектуальных решений Superhands совместно с Elisa позволит защитить миллионы саженцев RMK от ночных заморозков, в реальном времени оповещая работников RMK о температуре воздуха у саженцев, говорится в пресс-релизе.
Ежегодно работники RMK выращивают миллионы саженцев, обеспечивая тем самым возобновляемость эстонских лесов. Например, в питомнике RMK Tartu выращивается за год около 2,5 млн сосен и 4 млн елей.
Большой проблемой при выращивании саженцев являются весенние и осенние ночные заморозки, которые могут их повредить. Для предотвращения этой ситуации работник RMK до сегодняшнего дня должен был отслеживать ночную температуру дома по своему термометру. По просьбе RMK эстонское техническое предприятие Superhands пришло им на помощь и совместно с Elisa разработало прибор мониторинга SuperSpot, передающий в интернет температуру воздуха у саженцев каждые 10 минут, используя технологию NB-IoT (narrowband internet of things — узкополосный интернет вещей). "Температуру можно отслеживать онлайн, также работник автоматически получает SMS-уведомление, если температура воздуха у саженцев должна опуститься ниже двух градусов тепла", — пояснил основатель Superhands Алвар Пялло.
"Ранневесенние ночные заморозки могут повредить перезимовавшие во дворе растения, которые при потеплении погоды выпустили свежие побеги. Осенью ночные заморозки могут повредить растения, еще не успевшие как следует одревеснеть", — рассказала директор питомника RMK Tartu Кристийна Пярн.
Поскольку раньше измерять местную температуру дома было невозможно, работники руководствовались показаниями домашнего термометра. Директор питомника рассказывает, что ранее при ночных заморозках каждый поливальщик сначала отслеживал температуру воздуха дома по своему термометру. Если температура начинала опускаться ниже +2 градусов, поливальщик шел в питомник, а если находящийся у растений термометр показывал 0 градусов, он включал дождеватели. При поливе вода у растений застывает, и возникшая водяная пленка защищает их ткани от переохлаждения. А когда всходит солнце и воздух теплеет, пленка льда предохраняет растения от быстрого оттаивания.
"Бывало, что температура воздуха на месте была выше и не опускалась до двух градусов. Такое отслеживание было неточным, а новый метод с Superhands, несомненно, точнее и повысит удобство отслеживания, положив конец ненужным поездкам и бессонным ночам", — подтверждает Пярн.
"Решение, базирующееся на технологии узкополосного интернета вещей, является безопасным, потребляет мало энергии и обладает достаточным радиусом действия, чтобы оперативно передавать необходимую информацию работникам даже из чащи леса, также оно отлично совместимо с различными датчиками, — сказал глава отдела по работе с бизнес-клиентами Elisa Маргус Вайно. — Это идеальное решение, чтобы продемонстрировать использование NB-IoT и ее способность облегчить работу и повседневную жизнь людей". Технология NB-IoT обеспечивает подключение десятков тысяч приборов к сети с маломощной передачей данных, то есть нуждающиеся в интернете приборы можно с успехом использовать даже в подвалах или канализационных колодцах, где обычные сети 3G и 4G не работают.
В настоящий момент решение RMK работает на аккумуляторах, однако в зависимости от приложения SuperSpot может работать, например, и на солнечной энергии или от сети. В будущем также не исключено внедрение разработанной SuperHands и работающей от сети NB-Iot системы автоматического полива. "Тогда работникам вообще не придется вставать по ночам. Технически оно уже готово и просто нуждается в соединении с нынешней системой мониторинга", — сказал Пялло.