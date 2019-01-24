Новая технология поможет спасти миллионы саженцев RMK

Поскольку раньше измерять местную температуру дома было невозможно, работники руководствовались показаниями домашнего термометра. Директор питомника рассказывает, что ранее при ночных заморозках каждый поливальщик сначала отслеживал температуру воздуха дома по своему термометру. Если температура начинала опускаться ниже +2 градусов, поливальщик шел в питомник, а если находящийся у растений термометр показывал 0 градусов, он включал дождеватели. При поливе вода у растений застывает, и возникшая водяная пленка защищает их ткани от переохлаждения. А когда всходит солнце и воздух теплеет, пленка льда предохраняет растения от быстрого оттаивания.

"Бывало, что температура воздуха на месте была выше и не опускалась до двух градусов. Такое отслеживание было неточным, а новый метод с Superhands, несомненно, точнее и повысит удобство отслеживания, положив конец ненужным поездкам и бессонным ночам", — подтверждает Пярн.

"Решение, базирующееся на технологии узкополосного интернета вещей, является безопасным, потребляет мало энергии и обладает достаточным радиусом действия, чтобы оперативно передавать необходимую информацию работникам даже из чащи леса, также оно отлично совместимо с различными датчиками, — сказал глава отдела по работе с бизнес-клиентами Elisa Маргус Вайно. — Это идеальное решение, чтобы продемонстрировать использование NB-IoT и ее способность облегчить работу и повседневную жизнь людей". Технология NB-IoT обеспечивает подключение десятков тысяч приборов к сети с маломощной передачей данных, то есть нуждающиеся в интернете приборы можно с успехом использовать даже в подвалах или канализационных колодцах, где обычные сети 3G и 4G не работают.

В настоящий момент решение RMK работает на аккумуляторах, однако в зависимости от приложения SuperSpot может работать, например, и на солнечной энергии или от сети. В будущем также не исключено внедрение разработанной SuperHands и работающей от сети NB-Iot системы автоматического полива. "Тогда работникам вообще не придется вставать по ночам. Технически оно уже готово и просто нуждается в соединении с нынешней системой мониторинга", — сказал Пялло.