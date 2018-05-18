Ночь музеев в RMK: пение птиц, ночные походы, праздники в жизни пауков

В субботу, 19 мая, отпраздновать Ночь музеев приглашают Пяхниский, Матсалуский, Соомааский, Оандуский и Лахемааский посетительские центры RMK. Для вас будут проведены ночные походы, прогулки для наблюдения за птицами, состоится эковечер, посвященный паукам, обмен садовыми растениями и блошиный рынок, сказано в пресс-релизе.

Нынешняя тема Ночи музеев — "Праздник в ночи" — прекрасно сочетается с природой весенних вечеров, поскольку большая часть певчих птиц вернулась в родные края и празднует это событие ”во всё горло”.

В Матсалуском национальном парке можно поучаствовать в этом празднике на Пенийыэской туристической тропе RMK. Орнитолог Олави Вайно в 18 часов поведёт любителей птичьего пения на экскурсию и поможет распознать тех пернатых, которых вы увидите и услышите. Есть надежда, что в концерте примет участие и выпь — символ Матсалуского заповедника.

В Пяхни, Паганамаа и Краби под девизом ночи музеев пройдет праздник на все времена. С 17 часов Пяхниский лесной музей RMK будет встречать гостей праздничным столом с лесными напитками и смешными историями из архива музея.

В 21:00 от наблюдательной вышки в Паганамаа начнётся 3-х километровый ночной поход с сюрпризами ”Черт побери!” (Pagan võtaks!). Он завершится в трактире в Краби костром и музыкой разных времён: ”Эстонское время” и ”Время диско”! На праздник вас доставит туристический автобус, для детей предусмотрены различные занятия, а для участников похода — творожный сыр и суп.