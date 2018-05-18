18.05.2018, 08:30

Ночь музеев в RMK: пение птиц, ночные походы, праздники в жизни пауков


rus.delfi.ee
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Bastionide käigud
Foto: Tanel Meos

В субботу, 19 мая, отпраздновать Ночь музеев приглашают Пяхниский, Матсалуский, Соомааский, Оандуский и Лахемааский посетительские центры RMK. Для вас будут проведены ночные походы, прогулки для наблюдения за птицами, состоится эковечер, посвященный паукам, обмен садовыми растениями и блошиный рынок, сказано в пресс-релизе.

Нынешняя тема Ночи музеев — "Праздник в ночи" — прекрасно сочетается с природой весенних вечеров, поскольку большая часть певчих птиц вернулась в родные края и празднует это событие ”во всё горло”.

В Матсалуском национальном парке можно поучаствовать в этом празднике на Пенийыэской туристической тропе RMK. Орнитолог Олави Вайно в 18 часов поведёт любителей птичьего пения на экскурсию и поможет распознать тех пернатых, которых вы увидите и услышите. Есть надежда, что в концерте примет участие и выпь — символ Матсалуского заповедника.

В Пяхни, Паганамаа и Краби под девизом ночи музеев пройдет праздник на все времена. С 17 часов Пяхниский лесной музей RMK будет встречать гостей праздничным столом с лесными напитками и смешными историями из архива музея.

В 21:00 от наблюдательной вышки в Паганамаа начнётся 3-х километровый ночной поход с сюрпризами ”Черт побери!” (Pagan võtaks!). Он завершится в трактире в Краби костром и музыкой разных времён: ”Эстонское время” и ”Время диско”! На праздник вас доставит туристический автобус, для детей предусмотрены различные занятия, а для участников похода — творожный сыр и суп.

В Соомааском национальном парке RMK в 18 часов начнётся эковечер Марта Меристе ”Праздники в жизни пауков”. С пауками вообще-то странная история: все их знают, кто-то боится, кто-то сторонится, а кто-то даже тайком любуется. При всём при этом знания человека о жизни пауков крайне ограничены. Одно только понимание того, что пауки — это не насекомые позволит вам выигрывать викторины. Так что — праздник в ночи! Вам расскажут о пауках и праздниках в их жизни. О праздничных застольях, детских днях рождения, трактирных драках и, разумеется, о свадьбах. Участникам вечерней лекции предложат кофе, чай и пирожные.

ТОП

Оандуский посетительский центр RMK приглашает в поход набираться туристической мудрости. Центр открывается в 10:00 и работает до 22:00. Весь день будет проходить эстафета выставок ”Узнай Оанду” и кинопрограмма в режиме нон-стоп. Гостей приглашают в консультационную для туристов, где вам расскажут какие турпоходы и куда можно осуществить в Оанду и окрестностях, в Лахемаа и далее везде. В Оанду есть здания разных веков, и в каждом будет выставка или даже несколько экспозиций. И все они будут открыты весь день. А во время вечернего похода с фонариками его участники познакомятся с ночной жизнью природы.

В Лахемааском посетительском центре люди будут обмениваться садовыми растениями, пройдет блошиный рынок и ночной поход. С 18 до 21 на территории двора посетительского центра будет организован обмен садовыми растениями — там можно будет обменять или просто отдать семена, декоративные растения, луковицы, овощи и садовый инвентарь. На блошином рынке можно будет обменять одну поношенную вещь или предмет на новую бывшую в употреблении. Кроме того будет работать мастерская и весеннее кафе.

В учебном классе будут выставлены бинокуляры, чтобы познакомиться с таинственными миром растений.

В 21:00 начнётся ночная экскурсия под руководством Пеэтера Хуссара.

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