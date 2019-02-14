Neste: произведенное из возобновляемого сырья топливо предотвратило попадание в атмосферу 7,9 млн тонн парниковых газов

В 2018 году благодаря произведенному из возобновляемого сырья топливу Neste в атмосферу не попало 7,9 миллиона тонн* парниковых газов. Настолько же большим был экологический след 1,2 миллиона граждан Европейского союза (источник: Всемирный банк). Аналогичного эффекта также можно добиться, устранив на год с дорог 3 миллиона легковых автомобилей.

”В то время, когда мир обсуждает, как можно уменьшить загрязнение воздуха шоссейным транспортом и сократить углеродные выбросы, во многих странах уже используется произведенное из на 100% возобновляемого сырья дизельное топливо Neste MY, предоставляющее конкретные и эффективные с точки зрения цены решения для борьбы с изменением климата. Произведенное из возобновляемого сырья топливо Neste уже помогло ряду организаций, городов и стран достичь целей по сокращению выбросов CO2”, — сказала вице-президент Neste по возобновляемым продуктам Кайса Хиетала.

В используемом Neste возобновляемом сырье доля отходов составляет около 80%. Соответственно, углеродные выбросы произведенного из возобновляемого сырья топлива компании существенно меньше средних значений. В сравнении с фоссильным дизельным топливом, при использовании произведенного из возобновляемого сырья дизельного топлива Neste MY выделяется на 90% меньше парниковых газов.