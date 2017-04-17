Научное видео: как рубить лес

RMK с 2008 года поддерживает прикладные исследования, помогающие развивать экологичное лесоводство. За прошедшее время отобрано 15 проектов, которые на сегодня получили финансовую поддержку в размере около 2 миллиона евро. Каждый понедельник в рубрике Delfi ”Экосистема” появляется материал, знакомящий с очередным прикладным исследованием.

Наш второй материал из серии "Дикая наука" — о рубке леса.

Обычно в странах Скандинавии цикл вырубки леса завершается рубкой возобновления (сплошной рубкой). Это значит, что вырубается почти весь древостой. Оставляются только деревья-маяки для биологического разнообразия и семенные деревья. А вот ландшафт на определенный период времени становится голым.

Делянка рубки возобновления, если на нее смотреть из окна автомобиля, производит такое впечатление, будто лес ликвидирован. Но лесник знает, что здесь вскоре поднимется новый лес, либо высаженный, либо взращенный самой природой.

Для того чтобы уменьшить негативное отношение к рубке возобновления, проводятся рубки ухода, когда старый лес обновляется постепенно и равномерно. В случае рубки ухода вырубается не весь древостой сразу, часть его остается на будущее. Профессор Эстонского университета естественных наук Харди Туллус исследует воздействие рубок ухода на развитие леса нового поколения.

Рубка ухода, наряду с рубкой возобновления, является альтернативным методом рубки обновления.

В свою очередь рубка ухода подразделяется на три вида:

1) равномерно постепенная — лес прореживается равномерно;

2) групповая рубка — ведется круговая (котлованная) рубка;

3) каймовая рубка — ведется узкими лесосеками.

Лес, как растущий на опытном участке из природных семян, так и саженцевый, ежегодно измеряется, каждое дерево имеет свой номер.

Изучая молодые сосны в период равномерно-постепенной рубки, мы видим, что верхушечные побеги у трехлетних деревцев сравнительно короткие, иглы маленькие и светло-зеленые.

Причиной замедленного роста оказывается слишком плотный лес вокруг. Хотя недостатка света растение не испытывает — солнце сквозь кроны пробивается до самой почвы, но в земле остаются корни старых деревьев, которые оттягиваю большую часть питательных веществ, а в период засушливого лета забирают и воду. И все это — причина медленно роста.

Кроме конкурирующего старого леса, опасность для молодых деревьев представляют еще и парнокопытные, среди которых главный вредитель леса — это поедающий побеги молодых деревьев лось. Пройдет несколько лет, прежде чем дерево вырастет до размеров, недосягаемых для лесных зверей.

Нередко у растений происходит заражение хвои, которые яснее всего выражаются в том, что ветки желтеют или становятся коричневыми. Таким образом деревце может погибнуть, и владелец леса не получит того результата, на который он рассчитывал.

На участках, где проведена групповая рубка в отличие от тех, на которых осуществлена равномерно постепенная рубка, заметно, что растущие деревья намного симпатичнее, выше и зеленее. Верхушечные побеги длиннее, потому что исключено воздействие слишком плотного старого леса.

Корни старых деревьев не достигают до середины котлована или лесосеки, естественно возникшие или посаженные человеком деревья растут намного успешнее: поднимаются быстрее и выглядят жизнеспособнее. На участках котлованной и каймовой рубки заражение хвои встречается реже. Быстрый рост верхушечного побега гарантирует, что деревце быстрее достигнет размеров, когда оно окажется вне пределов досягаемости парнокопытных и обновление будет успешным.

Результаты исследования показывают, что мы можем, восстанавливая прежний лес посредством рубки обновления, прореживать его смелее, и создавать большие окна в древостое. Рубку обновления можно успешно применять в качестве альтернативы сплошной рубке.

Проект ”Экономико-экологический анализ рубки обновления и создание сети постоянных опытных участков” профинансирован RMK в размере 139 000 евро. Проект был запущен в 2011 году и продолжался три года.