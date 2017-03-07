Научное видео: исследуем тайну исчезновения глухаря

Центр управления государственными лесами (RMK) с 2008 года поддерживает проведение прикладных исследований, способствующих развитию бережливого лесоводства. За это время финансирование получило 14 проектов, общая стоимость которых составила более миллиона евро. Каждую неделю в рубрике ”Экосистема” Delfi будет знакомить вас с одной из прикладных разработок.

Наш первый материал из серии "Дикая наука" — о глухаре.

Глухарь — одна из крупнейших куриных птиц в Европе. Сейчас в сосновых лесах Эстонии он встречается в пять раз реже, чем пятьдесят лет тому назад. Исследованием причинами его постепенного исчезновения как раз и занимаются ученые.

Один из них — ведущий научный сотрудник Тартуского университета в области биологии охраны природы Аско Лыхмус.

Глухарь очень тесно связан с сосновыми лесами, например, зимой он питается только сосновой хвоей.

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Присутствие глухаря на той или иной территории выдают 5-6-ти сантиметровые колбаски диаметром 1 см — это его испражнения. По ним можно определить, что он ест. Зимние испражнения почти сплошь состоят их сосновой хвои.

У глухаря довольно много врагов — это хищные звери и птицы, а среди последних — канюк или сарыч обыкновенный. В прореженном после рубки лесу хищные птицы могут летать беспрепятственно, а это увеличивает опасность как для глухариных птенцов, так и для взрослых птиц угодить в пасть к хищникам.

Ежегодно гибнет значительная часть глухарей и глухарят. В Эстонии около 400 глухариных токов, которые, как правило, находятся в болотных лесах. По весне там собираются половозрелые самцы, которые хотят спариваться с глухарками. Их свадебные игры продолжаются с марта по май.

Глухарям важно, чтобы на токах росли ветвистые деревья, где они могли бы демонстрировать свои возможности, а также площадки, на которые глухари спускаются для игр и встреч с глухарками. Свадебным играм никак не способствует молодой лес, когда самец не может сидеть в кроне дерева, или же слишком плотный лес, когда глухарям негде развернуться на земле.



Первые три недели глухарята питаются насекомыми, они еще не в состоянии усваивать растительную пищу. Поэтому июнь — самое критическое время, когда крайне важно найти в зарослях достаточное количество гусениц бабочек. В сосняках важный источник питания — черничные кусты, на которых довольно много гусениц.

В рамках исследовательского проекта, которым руководит Аско Лыхмус, ученые ищут ответ на вопрос, почему сокращается поголовье глухарей. Смертность — причина естественная. Но если она слишком высока, то рождаемость не перекрывает смертность. А в худшем случае оба показателя смещены, то есть смертность слишком высока, а рождаемость слишком низкая.

”Если мы хотим восстановить равновесие в природе, следует выяснить, какие проблемы привели к его разбалансировке. И только после этого можно начать решать эти проблемы”, — уверен Аско Лыхмус.

Комплексное исследование качества обиталищ глухаря финансирует RMK. Приоритетом при выборе тем для финансирования научных исследований — это применимое для условий Эстонии многогранное и экономичное лесоводство, которое включает изучение экологических и социальных сфер.