08.09.2018, 18:31

Началась регистрация на льготные осенние программы по природоведению

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rus.delfi.ee
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Sügis tuleb soe, kuid lühike.
Sügis tuleb soe, kuid lühike.Bianca Mikovitš

RMK предлагает в рамках осенней кампании более 70 льготных и 15 бесплатных программ по природоведению детским садам и школам. Бесплатные программы ”С рюкзаком за спиной” участники проходят самостоятельно.

Не только обучающие программы, но и увлекательные вылазки на природу будут проводить 13 посетительских центров и два Дома природы до 31 октября. Выбирать можно из 72 различных программ, которые раскрывают тайны осенней природы, темы охраны природы, эксплуатации лесов, и всё это увязано с прогулками на природе.

Нываский посетительский центр предлагает новую программу, которая предусматривает знакомство с дарами наших лесов, некоторые из которых в большей или меньшей степени могут оказаться ядовитыми. Кауксиский посетительский центр будет знакомит со страной болот, а Ристнаский посетительский центр рекомендует выставочную программу о пауках и клещах.

Стоимость льготных программ для общеобразовательных школ и детских садов — 1 евро за одного участника. Бесплатные программы ”С рюкзаком за спиной” подходят и небольшим группам, семьям, коллективам учеников.

Для участия в программе надо зарегистрироваться на сайте RMK, где также находятся описания всех программ и дополнительная информация.

В ведомстве RMK (Центра управления государственными лесами) находится примерно 30% территории Эстонии, на которых произрастает 47% эстонских лесов. RMK — государственное предприятие, хранитель, защитник и хозяйствующий субъект государственных лесов и многообразных природных сообществ. RMK выращивает леса, заботится о природных ценностях, приносит доход государству за счет лесохозяйственной деятельности, и формирует естественно-научные знания.

Tallinn Hockey weekend
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