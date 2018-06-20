На выставке студенческих работ представлено туристическое сооружение, которое возведут в Аэгвийду

Отделение архитектуры интерьера Эстонской академии художеств и RMK открыли в Таллиннском офисе RMK (Тоомпуйэстеэ, 24) выставку “Двенадцать путей”. Студенты, поступившие в вуз осенью 2017 года, демонстрируют макеты малых объектов, выполненные в рамках курса, говорится в пресс-релизе.

Выставка будет открыта до конца августа. Посетить выставку можно в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Вход свободный.

Один из представленных на выставке объектов будет построен в столице эстонского туризма Аэгвийду. Здесь, на палаточной площадке в Никеръярве, пересекаются туристические тропы RMK, а 25 августа здесь же состоится большой заключительный туристический праздник, посвященный 100-летию Эстонии. На нем-то и состоится торжественное открытие сооружения, спроектированного студентами.

По словам наставника студентов архитектора Мари Хунт (архитектурное бюро b210), расположение Аэгвийду стало интересным вызовом для студентов. ”Мы имели дело не со скромным объектом, студентам пришлось найти решение для большой площадки. Задача сооружения под названием SILD (Мост) предложить различным тургруппам не просто возможность отдохнуть и переночевать, а собрать людей вместе — по краям площадки есть, разумеется, отдельные места для костров, но центральный элемент, то есть мост, призван объединять людей”, — пояснила архитектор Хунт.