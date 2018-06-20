20.06.2018, 20:30

На выставке студенческих работ представлено туристическое сооружение, которое возведут в Аэгвийду

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rus.delfi.ee
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На выставке студенческих работ представлено туристическое сооружение, которое возведут в Аэгвийду
Foto: RMK

Отделение архитектуры интерьера Эстонской академии художеств и RMK открыли в Таллиннском офисе RMK (Тоомпуйэстеэ, 24) выставку “Двенадцать путей”. Студенты, поступившие в вуз осенью 2017 года, демонстрируют макеты малых объектов, выполненные в рамках курса, говорится в пресс-релизе.

Выставка будет открыта до конца августа. Посетить выставку можно в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Вход свободный.

Один из представленных на выставке объектов будет построен в столице эстонского туризма Аэгвийду. Здесь, на палаточной площадке в Никеръярве, пересекаются туристические тропы RMK, а 25 августа здесь же состоится большой заключительный туристический праздник, посвященный 100-летию Эстонии. На нем-то и состоится торжественное открытие сооружения, спроектированного студентами.

По словам наставника студентов архитектора Мари Хунт (архитектурное бюро b210), расположение Аэгвийду стало интересным вызовом для студентов. ”Мы имели дело не со скромным объектом, студентам пришлось найти решение для большой площадки. Задача сооружения под названием SILD (Мост) предложить различным тургруппам не просто возможность отдохнуть и переночевать, а собрать людей вместе — по краям площадки есть, разумеется, отдельные места для костров, но центральный элемент, то есть мост, призван объединять людей”, — пояснила архитектор Хунт.

Мост объединяет туристов, на нём и под ним можно собираться, готовить еду, сушить одежду, под мостом можно устроиться и отдельно — мост позволяет как собраться вместе, так и остаться наособицу, найти свой уголок. А кроме того, мост представляет собой некое подобие сцены, действие на которой можно наблюдать со всех концов площадки. Таким образом, можно будет проводить нечто вроде лесных концертов или устраивать какие-то другие развлечения.

На выставке представлены 12 различных студенческих макетов и три лучшие работы, выбранные наставниками для дальнейшего развития, а также макет Моста, который и будет выстроен, а в конце августа будет представлен публике и открыт для туристов.

ТОП

Аэгвийдуский объект — уже четвёртое учебное задание, которое воодушевляет студентов-первокурсников академии выяснять, какими могли бы быть туристические тропы, наилучшим образом вписывающиеся в природу, наблюдательные вышки, навесы. Курс малых сооружений для туристической инфраструктуры на природе отделение внутренней архитектуры проводит в тесном сотрудничестве с Центром управления государственными лесами начиная с 2014 года. Ранее в сотрудничестве с RMK отделение выполнило смотровую вышку TREPP (на Тухуском болоте в Ляэнемаа) и VARI (Суурсоо на Эмайыги), а также лесные рупоры RUUP в Пяхни (Вырума). Цель учебной работы — сообщить дополнительную ценность природным ландшафтам Эстонии за счёт туристических объектов, которые подчёркивают особенности каждого отдельного местоположения.

Руководители курса: Аэт Адер, Мари Хунт, Кадри Клементи и Карин Тыугу из архитектурного бюро в210.

Студенты: Кармен Эллер, Семеле Кари, Пяэр-Йоозеп Кеэдус, Марлене Кирт, Эвелин Круус, Каролин Кулль, Ээрос Леэс, Моника Мустъйыги, Мерле Мяндла, Кади Пихлак, Келли Пуусепп, Вивиен Сибритс.

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