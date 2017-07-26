На столичных пляжах установят экопалатки

В субботу, 29 июля, на пляже Пикакари и в воскресенье, 30 июля, на пляже в Пирита будут развернуты с 11 до 15 часов палатки НКО "Экократт" (что в переводе означает "Экологичный домовой"), где можно будет узнать много интересного о получении и использовании энергии из возобновляемых источников — с помощью солнечных панелей и ветрогенераторов.



Мастер-классы в этих палатках адресованы как маленьким, так и большим. Они научат, например, как можно из "ничего", т.е. того, что обычно идет в отходы, делать полезные и интересные вещи. Скажем, кукол из старых носков.



Финансирование этого мероприятия взял на себя Таллинский департамент окружающей среды.

Экопалатки стали с 2003 года неотъемлемой частью программы экологического образования, реализуемой на пляжах, над которыми развевается синий флаг — знак международного признания их экологической чистоты. Информация об отмеченных синим флагом таллинских пляжах доступна тут.