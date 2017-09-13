На этой неделе RMK начинает осенние посадки леса

Центр управления государственными лесами (RMK) начинает осенние посадки леса, в ходе которых в государственных лесах будет высажен миллион саженцев ели.

Практику осенних посадок RMK ввел в 2012 году, и полученный опыт свидетельствует, что они дают хорошие результаты.

”Растения хорошо приживаются, но осенние посадки также помогли снять нагрузку с напряжённого период весеннего лесообновления”, — говорит начальник службы лесоводства RMK Тоомас Вяэт.

Осенние условия благоприятствуют высадке саженцев ели, поскольку влажности достаточно и нет горячего солнца, при этом уменьшается и риск при транспортировке и хранении растений.

”Осенние посадки можно вести на минеральных почвах, поэтому приходится тщательно выбирать места посадки, тем более что холод может повредить побеги или их постигнет морозное выветривание точно также как и во время поздних весенних заморозков”, — пояснил господин Вяэт.

Нынешней осенью в гослесах будет высажен миллион саженцев ели и в ближайшие годы RMK планирует увеличить объем осенних посадок.

Во время весенних посадок в государственных лесах было высажено 20 миллионов деревьев. Сосен -10,7 миллиона, елей — 8,3 и берез — 1,1 миллиона, а также 50 000 саженцев дубов и черной ольхи. Всего в этом году RMK обновит лес на площади в 11 000 гектаров, из которых саженцы займут 7400 га и сеянцы — 300 га. Под естественное обновление будет оставлено 1700 гектаров, и на 1400 га природное обновление будет поддержано.

RMK — Центр управления государственными лесами — управляет почти 30% всей территории Эстонии, на которых произрастает 45% эстонских лесов. RMK — государственное предприятие, хранитель, защитник и хозяйствующий субъект государственных лесов и многообразных природных сообществ. RMK выращивает лес, оберегает природные богатства, приносит лесохозяйственной деятельностью доход государству, создает возможности для прогулок на природе и формирует естественно-научные знания.