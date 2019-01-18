Море выбросило на берег Хийумаа сотни килограммов белесого вещества

"Вчера инспекторы нашли на полуострове Кыпу на шестикилометровом участке между Палли и Мягипе в общей сложности примерно 200-250 кг кусков различного размера, сегодня между Мягипе и Хирмусте собрано еще примерно 100 кг того же вещества", — сказал заведующий бюро Инспекции окружающей среды на Хийумаа Марек Пылд.

"Часть собранного вещества сильно пахнет дизелем, на части вещества есть также обломки досок", — описал Пылд.

Инспекторы также проверят участки берега Ристна-Хирмусте и Палли-Луйдья.

Если кто-то заметит на берегу загрязнение, следует сообщить об этом Инспекции окружающей среды, либо напрямую инспектору Хийумаа, либо по дежурному телефону 1313.

"Море и раньше выносило на берег подобное загрязнение. Шесть или семь лет назад мы нашли на берегу похожее вещество, тогда это был абсорбент", — добавил Пылд.