10.10.2018, 12:00

Министры стран ЕС договорились о снижении норм автовыхлопов к 2030 году

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rus.delfi.ee
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Greenpeace'i aktivistid Volkswageni peakontori juures
фото иллюстративноеFoto: John MacDougall, AFP

Германия настаивала на сокращении выбросов новыми автомобилями не более чем на 30 процентов, однако в итоге пошла на уступки.


Страны ЕС, несмотря на первоначальное сопротивление Германии, согласились на существенное сокращение к 2030 году выбросов газов, вызывающих парниковый эффект. Для новых автомобилей снижение этого показателя должно составить 35 процентов по сравнению с уровнем, которого планируется достигнуть в 2020 году.

Соответствующие договоренности выработаны вечером во вторник, 9 октября, министрами окружающей среды государств Евросоюза на встрече в Люксембурге.

Теперь данная позиция должна быть согласована с европарламентариями. Депутаты настаивали на целевых показателях в 40 процентов. Как ожидается, переговоры начнутся уже 10 октября.

Австрия настояла на компромиссе

Отметку в 30 процентов заявила Еврокомиссия. Присутствовавшая на встрече министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze) была уполномочена Берлином придерживаться той же линии. Ее поддержал и ряд восточноевропейских государств.

В свою очередь, целый ряд стран, включая Ирландию, Швецию и Данию, заняли позицию, аналогичную той, которую озвучили ранее евродепутаты.

В итоге по инициативе председательствующей в ЕС Австрии был выбран компромиссный вариант.

Ранее межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) ООН обнародовала доклад, в котором говорится, что ограничения роста температуры на Земле на уровне 1,5 градуса по Цельсию можно достичь, только если "осуществлять быстрые, беспрецедентные и всеобъемлющие изменения во всех областях общества".

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