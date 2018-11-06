06.11.2018, 09:10

Министерство окружающей среды планирует построить самое экологичное административное здание в Эстонии

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rus.delfi.ee
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Министерство окружающей среды планирует построить самое экологичное административное здание в Эстонии
Foto: Madis Veltman

Эстонский союз архитекторов, Министерство окружающей среды и Riigi Kinnisvara AS объявляют международный архитектурный конкурс для создания самого экологичного административного здания в Эстонии.

В будущем Доме окружающей среды будут располагаться Министерство окружающей среды, входящие в сферу управления министерства расположенные в Таллинне подразделения, а также Эстонский музей природы. Планируемый Дом окружающей среды станет зданием с практически нулевым балансом потребления энергии, то есть оно будет производить столько же энергии, сколько будет потреблять. По словам Аннелы Ангер-Краави, которая занимается исследованием вопросов климата в Кембриджском университете, использование древесины в строительстве смягчает негативное влияние деятельности человека на климат.

По словам министра окружающей среды Сийма Кийслера, министерство хочет найти новые экологичные решения, и тем самым популяризировать экологичное мышление. "Мы хотим построить самое экологичное административное здание в Эстонии, которое стало бы своего рода путеводителем в будущее, — отмечает министр. — При строительстве этого здания мы хотим вместо бетона и стали как можно больше использовать единственный возобновляемый строительный ресурс — древесину. Так мы сможем продемонстрировать современные возможности по созданию более здоровой и ответственной с экологической точки зрения рабочей среды".

По словам Кийслера, министерство хочет уменьшить свой экологический след. "Помимо того, что при строительстве предпочтение будет отдаваться древесине, мы также хотим использовать, образующуюся в результате осадков воду, а также солнечные панели. При этом мы предоставим архитекторам довольно большую свободу в их поисках инновационных умных решений", — рассказывает он.

В данный момент таллиннские учреждения, относящиеся к сфере управления Министерстве окружающей среды, располагаются на арендных площадях в шести зданиях в пяти частях города. По словам вице-канцлера Министерства окружающей среды Маргит Мартинсон, отсутствие единого здания окружающей среды не только делает более сложным сотрудничество министерства и подведомственных учреждений, но и снижает доступность общественных услуг. "По окончании действующих договоров об аренде мы хотим перейти к более эффективному использованию площадей, которое позволило бы предоставлять все услуги нашей сферы управления в одном месте, при этом мы могли бы сэкономить примерно 50% офисной площади по сравнению с нынешней ситуацией".

Мартинсон добавляет, что важен и переезд Эстонского музея природы, играющего большую роль в сфере экологического образования, в более просторные помещения. С ней соглашается директор музея Хейди Вилу и отмечает, что постоянно увеличивающееся количество посетителей ограничивается нехваткой площади. "В новом здании мы сможем принимать еще больше посетителей, при этом предоставляя всем им, как детским садам, школам, семьям, так и зарубежным туристам, качественное, современное и комфортное посещение музея", — говорит она.

Построить Дом окружающей среды планируется по адресу Весиленнуки, 12, на территории, расположенной между ангарами Морского музея и портовым городком Ноблесснер. Архитектурный конкурс для создания проекта здания будет объявлен сегодня днем на международной конференции по деревянной архитектуре "Древесина — ключ к окружающей среде будущего". В конкурсе смогут принять участие как местные, так и международные архитектурные бюро. В условиях конкурса обозначено, что планируется построить здание с практически нулевым балансом потребления энергии, для строительства которого следует преимущественно использовать древесину.

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По словам ученого Аннелы Ангер-Краави, которая занимается исследованием климатической политики, использование древесины в строительстве смягчает негативное влияние деятельности человека на климат. "В отличие от производства обычных строительных материалов, таких как бетон и сталь, при производстве строительных материалов из древесины выделяется малое количество ведущего к климатическим изменениям углекислого газа — только во время транспортировки материала и при сжигании топлива, необходимого для работы. Деревья используют находящийся в воздухе углекислый газ для роста, и таким образом он оказывается запертым внутри строительных бревен и досок вплоть до их сжигания или естественного разложения. И если вместо срубленного леса посадить новый, то он также начнет поглощать углекислый газ при росте. В зависимости от размера деревянной постройки, это означает экономию парниковых газов в объеме годового расхода топлива сотен домохозяйств", — отмечает научный сотрудник Кембриджского университета Ангер-Краави.

Деревянные здания становятся все более популярными во всем мире. Их часто хвалят за способность поддерживать более высокий уровень качества воздуха в помещениях, к тому же древесину описывают как основной строительный материал в городах будущего. При этом подчеркивается прочность древесины, стойкость при обрушениях, а также то обстоятельство, что это — единственный возобновляемый строительный материал.

"Мы надеемся с помощью пилотного проекта нового энергоэффективного административного здания обнаружить новые экологичные решения, которые было бы возможно использовать при проектировке новых зданий более широкого профиля", — рассказывает Кийслер о причинах условий конкурса.

Конкурсную задачу помог составить архитектор Эстонского союза архитекторов Ивар Лубьяк, лучший проект ранней весной 2019 года выберет жюри из семи человек, председателем которого станет директор по проектам Riigi Kinnisvara AS Энно Паркер. В жюри также входят архитекторы Эндрик Мянд, Андрес Ояри, Томоми Хаяши и Тойво Таммик, а также вице-канцлер Министерства окружающей среды Маргит Мартинсон и главный специалист отдела государственного имущества Мартин Кыйв.

В Доме окружающей среды под одной крышей будут располагаться Министерстве окружающей среды, таллиннские структурные подразделения ведомства, которое будет сформировано посредством объединения Департамента окружающей среды и Инспекции окружающей среды, Агентства окружающей среды и ИТ-центра Министерства окружающей среды (в общем 520 рабочих мест), а также Эстонский музей природы. Строительство Дома окружающей среды при возможности планируется начать в 2020 году и по всей вероятности завершить к 2022 году.

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