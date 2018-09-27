Миколог Тыну Плоомпуу: лисички есть не стоит

Как известно, личиски можно встретить в лесу вплоть до рождества, но, по словам миколога, именно это свидетельствует о том, что данный вид грибов для употребления в пищу — не самый лучший вариант. ”Это гриб с самой низкой пищевой ценностью. Поэтому они и живет до зимы, что даже червякам там нечем поживиться”, — поясняет Плоомпуу.

”Этот гриб хорошо хранится, поэтому его так и нахваливают скупщики. Меня же эти оды просто выводят из себя, поэтому я и говорю, что лисички есть не надо”.

По мнению Плоомпуу, самые лучшие грибы — сыроежки.