27.09.2018, 20:20

Миколог Тыну Плоомпуу: лисички есть не стоит

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Миколог Тыну Плоомпуу: лисички есть не стоит
Tõnu Ploompuu sõnul on sel aastal seeneriigis kõik sassis. Koos on kevadsuvised seened ja sügiseseened. Praegu võib metsas näha tamme-kivipuravikku ja samal ajal on väljas ka heinikud, näiteks sügisene hobuheinik hakkab juba tulemaBianca Mikovitš

Ботаник и миколог Тыну Плоомпуу сказал в большом интервью изданию Maaleht, что лисички для употребления в пищу не годятся.

Как известно, личиски можно встретить в лесу вплоть до рождества, но, по словам миколога, именно это свидетельствует о том, что данный вид грибов для употребления в пищу — не самый лучший вариант. ”Это гриб с самой низкой пищевой ценностью. Поэтому они и живет до зимы, что даже червякам там нечем поживиться”, — поясняет Плоомпуу.

”Этот гриб хорошо хранится, поэтому его так и нахваливают скупщики. Меня же эти оды просто выводят из себя, поэтому я и говорю, что лисички есть не надо”.

По мнению Плоомпуу, самые лучшие грибы — сыроежки.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Советник управы Кохтла-Ярве писал диплом о страховых мошенничествах. Теперь в таком преступлении подозревают его самого

27.09.2018
Городской чиновник с высшим образованием, возможно, подделал счет на привезенный из Германии автомобиль, чтобы выставить его перед страховой компанией на 12 000 евро дороже, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

Паэт раскритиковал идею Тоом об автономии: в плане поддержки культуры это не даст ничего

27.09.2018
Руководитель Нарвского округа Центристской партии Яна Тоом, рассказывая об изменениях в партии, сказала, что в Эстонии пора задуматься о культурной автономии. Закон о культурной автономии национального меньшинства 1993 года сегодня не работает, не только для русских, но и для других нацменьшинств. Паэт с Тоом не согласен. По его мнению, с точки зрения поддержки культуры это не даст ничего.
Подробнее


Михал: предложенная Тоом культурная автономия приведет к отделению Ида-Вирумаа и к росту доли русскоязычного образования

27.09.2018
Руководитель Нарвского округа Центристской партии Яна Тоом, рассказывая об изменениях в партии, сказала, что в Эстонии пора задуматься о культурной автономии. Закон о культурной автономии национального меньшинства 1993 года сегодня не работает, не только для русских, но и для других нацменьшинств. Кристен Михал с Тоом не согласен.
Подробнее

Неновость: цены на пиво в Латвии — сравнительно народные. А что в Литве?

27.09.2018
На прошлой неделе журналист Delfi побывала в литовском городе Каунас и поинтересовалась, сколько там стоит пиво? Быть может, туда выгодно совершить алкотур? Фотографии сделаны в одном сетевом продуктовом магазине.
Подробнее

Не пропустите! Начинается чемпионат Эстонии по хоккею - прямые трансляции на Delfi TV

27.09.2018
29 сентября в Тарту и Таллинне будут сыграны первые матчи чемпионата Эстонии по хоккею. Как и в прошлом сезоне, за медали будут соперничать 4 клуба, однако система проведения турнира претерпела изменения.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Panama
69,- €
27,60 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106082002
140,40 €
84,24 €
-15% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSU/13
189,- €
160,65 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Okinawa
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €

Быть ли Болгарии богатой, ч.2: ЕС и Нато, Россия и газ, евро и левы, модернизация и ностальгия

27.09.2018
Судя по статистике, дела в болгарской экономике бодро идут на лад. Но в этот раз, кроме неизвестно чем раздражённого водителя автобуса, мне пришлось столкнуться ещё с несколькими, мягко говоря, невесёлыми лицами.

Не знаю точно, в чём причина, но их количество сегодня существенно превосходит виденное мной прежде — настолько, что это бросается в глаза. Впрочем, причин в подобных случаях бывает наверняка больше, чем одна.
Подробнее



От Аэрофлота до Nordica| "Были моменты, когда мы летели и не знали, заправят нас или нет". Стюардесса рассказала о работе в советское и нынешнее время

27.09.2018
Зачем здороваться с самолетом? Как проходит рабочий день? Почему развал Estonian Air — личная трагедия, а Nordica — лучшая авиакомпания? Об этом и многом другом — в откровенном интервью очаровательной стюардессы Nordica Ольги Ранд.
Подробнее