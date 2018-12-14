Маарду и волость Йыляхтме объединили силы для защиты запрудного озера Линнамяэ

Сегодня, 14 декабря, мэр МаардуВладимир Архипов и старейшина волости Йыеляхтме Андрус Умбоя подписали двухстороннее соглашение о сотрудничестве. Цель соглашения — сохранение, защита и дальнейшее развитие запрудного озера Линнамяе, реги Ягала и прилегающих к реке территорий.
По словам мэра Маарду Владимира Архипова, запрудное озеро Линнамяе является важным ландшафным элементом и любимым местом отдыха для многих маардусцев и жителей соседней волости. ”Сохранение озера в его нынешнем виде создаст лучшие условия для окружающей среды и активного отдыха людей на свежем воздухе, ловли рыбы и туризма. Сотрудничество двух соседних самоуправлений очень важно для защиты озера, и я убежден, что подписание сегодняшнего соглашения это важный шаг в этом направлении”,- сообщил Архипов.
Cоглашение о сотрудничестве в числе прочего подразумевает сотрудничество и координацию действий сторон, способствующие выдаче долгосрочного или бессрочного разрешения на использование водных ресурсов, целенаправленному использованию и сохранению Линнамяеской гидроэлектростанции как исторического объекта и сохранению запрудного озера как источника питания для популяции летучих мышей. Стороны будут вести подготовительную работу для создания заповедника для летучих мышей, создадут планы развития зоны для отдыха, будут проводить экскурсии и информировать местных жителей о вопросах, связанных с развитием зоны для отдыха на запрудном озере Линнамяе.
Запрудное озеро Линнамяе и Линнамяеская электростанция расположены на территории исторического заповедника Ребала. Возникновение озера связано с началом работы Линнамяеской гидроэлектростанции в 1924 году. В 2016 году Министерство культуры внесло плотину Линнамяэской ГЭС в список памятников культуры. Сегодня проектная мощность электростанции Линнамяэ составляет 1,15 МВт, объем производства электроэнергии равен 5000-7000 МВтч в год, такого количества хватает для обеспечения электричеством 3000 семей Эстонии. Если гидроэлектростанция не получит от Департамента окружающей среды разрешение на использование водных ресурсов, то производство электричества прекратится, а запрудное озеро Линнамяе перестанет существовать.