Маарду и волость Йыляхтме объединили силы для защиты запрудного озера Линнамяэ

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, запрудное озеро Линнамяе является важным ландшафным элементом и любимым местом отдыха для многих маардусцев и жителей соседней волости. ”Сохранение озера в его нынешнем виде создаст лучшие условия для окружающей среды и активного отдыха людей на свежем воздухе, ловли рыбы и туризма. Сотрудничество двух соседних самоуправлений очень важно для защиты озера, и я убежден, что подписание сегодняшнего соглашения это важный шаг в этом направлении”,- сообщил Архипов.

Cоглашение о сотрудничестве в числе прочего подразумевает сотрудничество и координацию действий сторон, способствующие выдаче долгосрочного или бессрочного разрешения на использование водных ресурсов, целенаправленному использованию и сохранению Линнамяеской гидроэлектростанции как исторического объекта и сохранению запрудного озера как источника питания для популяции летучих мышей. Стороны будут вести подготовительную работу для создания заповедника для летучих мышей, создадут планы развития зоны для отдыха, будут проводить экскурсии и информировать местных жителей о вопросах, связанных с развитием зоны для отдыха на запрудном озере Линнамяе.