27.06.2018, 18:54

Любителям ягод следует поторопиться: из-за засушливой весны урожай в эстонских лесах скудный


rus.delfi.ee
EST
Murakad
Murakad. Foto on illustratiivne.Foto: Astrid Lepik

На прошлой неделе издание Maaleht отправилось на разведку и выяснило, что черники в лесах довольно мало, а земляника в сухих местах довольно мелкая. А как обстоят дела с морошкой?

”Ну, сходить стоит в любом случае”, — смеется на другом конце провода мужчина, разместивший в Facebook объявление о продаже ягод, но добавляет, что в более сухих местах морошка все же мелкая.

По его словам, если хотите полакомиться спелым желтыми ягодами, с походом в лес стоит поторопиться. ”Морошка растет в болотах, там, где сосны. Возле берез она не растет”, — раскрывает свой секрет мужчина.

Специалист по лесным ягодам Тайми Паал говорит, что большого урожая черники в этом году не предвидится: ”Я сама в лес еще не ходила, но мне говорили, что черники нет. Могу сказать, что и садовой черники будет немного”.

Чуть лучше обстоят дела с земляникой, но на более сухих участках она все же слишком мелкая.

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