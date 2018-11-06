06.11.2018, 12:39

Ласнамяэ смердящий: активисты подписывают петицию ради будущего детей. ”Это мы так собрались "в пятерку" входить?”

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Ольга Привалова
Ольга Привалова
 
EST 9
Gripp ja nohu
Pilt on illustratiivneFoto: Argo Ingver

В течение последних двух месяцев жители Ласнамяэ в районе улиц Раадику и Махтра жалуются на неприятный запах, который, как предполагается, идет с асфальтного завода в карьере Вяо. Уже на этой неделе запах от завода должен уйти, сообщила на днях управа района.

Ласнамяэские активисты решили внести и свой посильный вклад в решение проблемы амбре, нарушающего размеренную жизнь района. На сайте change.org некий Вячеслав Андреев создал петицию под заголовком ”Puhas õhk Lasnamäel kasvavale põlvkonnale! Чистый воздух нашему поколению!”. В качестве адресата, который должен, по замыслу автора, проникнуться народной бедой, значатся чиновники Департамента окружающей среды.

Активист призывает оставить свою подпись в поддержку чистоты воздуха следующим текстом на эстонском языке:

”Народ требует для подрастающего поколения чистой и безопасной для ЗДОРОВЬЯ окружающей среды! Молодежь — это будущее и фундамент Нашей страны! Качество и независимость нашего государства напрямую связаны с сильной, ЗДОРОВОЙ и последовательной молодежью. Скажем вместе НЕТ заводам в черте города”.

Распространяется ли право на чистый воздух и безопасную окружающую среду на людей средних лет и на представителей старшего поколения, а также, например, на домашних любимцев — в призыве не уточняется.

По состоянию на 11 часов утра 6 ноября петицию подписали более 1 300 человек. В качестве цели обозначено 1 500 подписей. Также значится, что создана инициатива была около 18 часов назад.

Как прокомментировали свою мотивацию подписавшиеся горожане? Приведем ниже некоторые выдержки (орфография и пунктуация сохранены):

  • Наталья: Я хочу жить и дышать нормальным воздухом, а не задыхаться от выхлопов труб! Я жить хочу, а не болеть! Моя семья жить хочет, а не бояться рака!!!!
  • Яна: Воняет жуть махтра, как детям в садике гулять и вообще жить ,была этим воздухом?
  • Василий: Житель другого район,но очень поддерживаю Ласнагорцев.
  • Людмила: Решение должно быть правельным.И это значит ,завод надо закрыть.Надо считаться с народом.ЗАВОД ЗАКРЫТЬ.
  • Елена: Перевести завод в Какумяе.там где чиновники живут.
  • Юлия: Воздух не должен угрожать здоровью и жизни людей.От запаха который идёт от асфальтного завода(а именно он идёт не от топлива на котором он работает,а от того что изготавливает этот завод) у людей обостряются аллергические и астматические симптомы,люди задыхвются.Жители Ласнамяэ жалуются на головную боль,тошноту,головокружение,горький привкус во рту и носу. Этот воздух потихоньку и невидимо убивает людей.Этому заводу не место вблизи города,а уж темболее его не должно быть через дорогу от жилых домов!!! Очень надеемся на гуманность и справедливость городских властей и тех кто занимается окружающей средой.
  • Дмитрий: Ljudi strodajut.
  • Александр: Разводите вонь в другом месте
  • Павел: Карьеры, свалки и вонючие заводы в черте города — позор! Это мы так собрались "в пятёрку" входить?
  • Ксения: У меня усугубились и так существующие проблемы с дыханием. Нос забит теперь постоянно, дышать нечем, пару раз просыпалась ночью в панике, глотая воздух. По утрам будит не будильник, а этот мерзкий запах.

И это — лишь эхо крика души ласнамяэсцев.

Ссылка на петицию — тут. Однако какой вес она возымеет и к чему в конечном итоге приведет — нам неизвестно.

Напомним, как развивались события.

По словам старейшины района Марии Юферевой, представители асфальтного завода, который находится в карьере Вяо, заверили, что на предстоящей неделе они перейдут на другой вид топлива, что должно устранить проблему неприятного запаха, который доставляет неудобства жителям Ласнамяэ. Об этом Юферева написала у себя в Facebook.

ТОП

Как сообщил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, достигнуто соглашение о смене с топлива, используемого для производства.

До сих пор, пояснил Кландорф, завод использовал мазут, теперь он переходит на более безопасное дизельное топливо. А если и это не поможет, заверил вице-мэр, то встанет вопрос о закрытии производства. Город сам такого права не имеет — это в компетенции государственной Инспекции окружающей среды, которая уже занимается этим вопросом с середины сентября. Отсутствие реакции со стороны инспекции подтвердила и Мария Юферева.

Жители Ласнамяэ, проживающие в районе Раадику и Махтра, стали жаловаться на неприятный запах воздуха во второй половине сентября. Запах предположительно исходил от временного асфальтного завода, расположенного в карьере Вяо. "Управа Ласнамяэ для выяснения обстоятельств направляла все жалобы в государственную инспекцию окружающей среды и таллиннский департамент окружающей среды, — информирует Юферева.

Спасательный департамент также участвовал в определении источника запаха и степени его опасности для людей. В результате произведенных замеров, специалисты признали наличие беспокоящего жителей запаха, не превышавшего, впрочем, допустимые пределы.

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