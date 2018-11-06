Ласнамяэ смердящий: активисты подписывают петицию ради будущего детей. ”Это мы так собрались "в пятерку" входить?”

Как прокомментировали свою мотивацию подписавшиеся горожане? Приведем ниже некоторые выдержки (орфография и пунктуация сохранены):
- Наталья: Я хочу жить и дышать нормальным воздухом, а не задыхаться от выхлопов труб! Я жить хочу, а не болеть! Моя семья жить хочет, а не бояться рака!!!!
- Яна: Воняет жуть махтра, как детям в садике гулять и вообще жить ,была этим воздухом?
- Василий: Житель другого район,но очень поддерживаю Ласнагорцев.
- Людмила: Решение должно быть правельным.И это значит ,завод надо закрыть.Надо считаться с народом.ЗАВОД ЗАКРЫТЬ.
- Елена: Перевести завод в Какумяе.там где чиновники живут.
- Юлия: Воздух не должен угрожать здоровью и жизни людей.От запаха который идёт от асфальтного завода(а именно он идёт не от топлива на котором он работает,а от того что изготавливает этот завод) у людей обостряются аллергические и астматические симптомы,люди задыхвются.Жители Ласнамяэ жалуются на головную боль,тошноту,головокружение,горький привкус во рту и носу. Этот воздух потихоньку и невидимо убивает людей.Этому заводу не место вблизи города,а уж темболее его не должно быть через дорогу от жилых домов!!! Очень надеемся на гуманность и справедливость городских властей и тех кто занимается окружающей средой.
- Дмитрий: Ljudi strodajut.
- Александр: Разводите вонь в другом месте
- Павел: Карьеры, свалки и вонючие заводы в черте города — позор! Это мы так собрались "в пятёрку" входить?
- Ксения: У меня усугубились и так существующие проблемы с дыханием. Нос забит теперь постоянно, дышать нечем, пару раз просыпалась ночью в панике, глотая воздух. По утрам будит не будильник, а этот мерзкий запах.
И это — лишь эхо крика души ласнамяэсцев.
Ссылка на петицию — тут. Однако какой вес она возымеет и к чему в конечном итоге приведет — нам неизвестно.
Напомним, как развивались события.
По словам старейшины района Марии Юферевой, представители асфальтного завода, который находится в карьере Вяо, заверили, что на предстоящей неделе они перейдут на другой вид топлива, что должно устранить проблему неприятного запаха, который доставляет неудобства жителям Ласнамяэ. Об этом Юферева написала у себя в Facebook.
Как сообщил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, достигнуто соглашение о смене с топлива, используемого для производства.
До сих пор, пояснил Кландорф, завод использовал мазут, теперь он переходит на более безопасное дизельное топливо. А если и это не поможет, заверил вице-мэр, то встанет вопрос о закрытии производства. Город сам такого права не имеет — это в компетенции государственной Инспекции окружающей среды, которая уже занимается этим вопросом с середины сентября. Отсутствие реакции со стороны инспекции подтвердила и Мария Юферева.
Жители Ласнамяэ, проживающие в районе Раадику и Махтра, стали жаловаться на неприятный запах воздуха во второй половине сентября. Запах предположительно исходил от временного асфальтного завода, расположенного в карьере Вяо. "Управа Ласнамяэ для выяснения обстоятельств направляла все жалобы в государственную инспекцию окружающей среды и таллиннский департамент окружающей среды, — информирует Юферева.
Спасательный департамент также участвовал в определении источника запаха и степени его опасности для людей. В результате произведенных замеров, специалисты признали наличие беспокоящего жителей запаха, не превышавшего, впрочем, допустимые пределы.