Ласнамяэ смердящий: активисты подписывают петицию ради будущего детей. ”Это мы так собрались "в пятерку" входить?”

Ласнамяэские активисты решили внести и свой посильный вклад в решение проблемы амбре, нарушающего размеренную жизнь района. На сайте change.org некий Вячеслав Андреев создал петицию под заголовком ”Puhas õhk Lasnamäel kasvavale põlvkonnale! Чистый воздух нашему поколению!”. В качестве адресата, который должен, по замыслу автора, проникнуться народной бедой, значатся чиновники Департамента окружающей среды.

Активист призывает оставить свою подпись в поддержку чистоты воздуха следующим текстом на эстонском языке:

”Народ требует для подрастающего поколения чистой и безопасной для ЗДОРОВЬЯ окружающей среды! Молодежь — это будущее и фундамент Нашей страны! Качество и независимость нашего государства напрямую связаны с сильной, ЗДОРОВОЙ и последовательной молодежью. Скажем вместе НЕТ заводам в черте города”.

Распространяется ли право на чистый воздух и безопасную окружающую среду на людей средних лет и на представителей старшего поколения, а также, например, на домашних любимцев — в призыве не уточняется.

По состоянию на 11 часов утра 6 ноября петицию подписали более 1 300 человек. В качестве цели обозначено 1 500 подписей. Также значится, что создана инициатива была около 18 часов назад.