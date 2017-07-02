Куда уходят грибы и где их искать — в лесу или на рынке?

Все знают это выражение - ”грибы пошли”. Как-будто они до этого ходить не умели и теперь научились. А означает это на самом деле всего лишь начало грибного сезона.

Как всем известно, обычно первые грибы появляются… на рынке, словно главная грибница находится именно там. И хотя пока еще на прилавках наших рынков грибов не замечено, уже прошел слух, что в лесах Ида-Вирумаа появились первые лисички, а в прессе была публикация о находке первого боровика, пишет в своем блоге на странице RMK Олег Цымбаревич.

Но, как известно, ”лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать”. А посмотреть на то, действительно ли началось это грибное шествие очень легко — леса у нас рядом с городом, да и в городе лесных парков хватает.

И что же сегодня происходит в ближайших лесах?

Вот и первый подберезовик из так называемых ”колосовиков”: так называют первые грибы, появляющиеся в лесу раньше своего основного сезона — это такие ”первопроходцы”, которых грибница словно бы посылает на разведку, чтобы узнать — как там на поверхности обстановка, не пора ли уже начинать активно плодоносить.

Подберезовиков насчитывается до сорока видов, но все они очень похожи. А одним из самых распространенных является подберезовик обыкновенный (Leccinum scabrum) — всем знакомый хороший съедобный гриб.

А это уже не разведчики: летние опята (лат. Kuehneromyces mutabilis) оказывается давно вылезли на многих пеньках — некоторые семейки даже успели созреть и почернеть. Летние опята — одни из вкуснейших грибов, по моему мнению самые ароматные из наших распространенных грибов. Чем они еще хороши, так тем, что будут радовать грибников своим урожаем до самой осени. Но вот есть у них один недостаток, как впрочем и у многих других съедобных грибов — у них есть похожие ядовитые двойники.

Летние опята Foto: RMK

Летние опята (Kuehneromyces mutabilis), на переднем плане цветок грушанки круглолистной (Pyrola rotundifolia) — лекарственного растения — она массово цветет сегодня повсюду на обочинах лесных тропинок.

Еще один представитель любителей пеньков — плютей олений (Pluteus cervinus) — съедобный гриб, хотя и уступающий по своим вкусовым качествам и плодовитости нашим основным промысловым грибам.

Foto: RMK

Плютей понравился не только мне: как удобно на нем устроилась гусеница бабочки пяденицы — этих маленьких бабочек в это время, если приглядеться, очень много повсюду в лесу, они сидят в траве, притворившись листиками, и заметить их нелегко.

Я за короткую прогулку успел сфотографировать пять разных видов. Вот в качестве примера один экземпляр неприметной красавицы — пяденицы вязовой пестрой (Abraxas sylvata).

Foto: RMK

Прямо на обочине тропинки растут такие всем знакомые с виду семейки грибов, которые в народе часто относят к разряду ”поганок” — это навозник мерцающий (Coprinus micaceus).

Foto: RMK

Многие навозники на самом деле очень вкусные грибы, но только в молодом возрасте, так как эти грибы очень быстро созревают и обладают свойством автолиза — растворения грибных тканей под действием собственных ферментов. При этом навозники быстро чернеют — эту их особенность в старину использовали при изготовлении чернил.

А вот нам и пример на этой же тропинке — уже начинающий чернеть навозник серый (Coprinus atramentarius). Серый навозник — съедобный в молодом возрасте гриб — обладает еще одним необычым свойством: при употреблении в пищу совместно с алкоголем вызывает отравление, эту реакцию организма народная медицина использует при лечении алкоголизма.

Foto: RMK

В густом ельнике под ногами словно муравьи разбежались по лесной подстилке грибы негниючники — маленькие грибочки, размером со спичку и шляпкой не больше сантиметра.

Негниючники интересны тем, что почти высыхают в засушливую пору, но при первом же дожде вновь оживают — их всегда можно увидеть в лесу до поздней осени. Есть много видов негниючников, среди них, например, чесночник обыкновенный, обладающий ярко выраженным ароматом чеснока, это свойство используют в грибной кулинарии.

А это негниючник тычинковый (Gymnopus androsaceus), он тоже немного пахнет слегка обжаренным луком. Пишут, что гриб не имеет пищевого значения из-за мелких размеров и жесткой ножки, однако, я знаю любителей и этих маленьких грибов.

Foto: RMK

Негниючник тычинковый (Gymnopus androsaceus)

В этот раз я нашел в лесу еще несколько видов разных неприметных грибов, рассказ о каждом из которых мог бы быть интересным, но сегодня главная тема — грибы пошли!

И все признаки показывают на то, что грибной сезон в этом году будет удачным. Удачи и вам на лесных дорожках!