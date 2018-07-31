Кто оказал медвежью услугу медвежатам с Сааремаа? Выяснит следствие

Двое медвежат, наделавшие на прошлой неделе на Сааремаа много шума, к настоящему моменту находятся в лесу на материке, но вопрос о том, как они попали на остров, остается открытым, пишет Maaleht.

Известно, что летом прошлого года на Сааремаа был замечен взрослый медведь. Одна из версий гласит, что это была медведица, которая была беременная и зимой произвела медвежат на свет. Браконьер, который пристрелил медведицу, мог взять детенышей себе, а в определенный момент они от него сбежали.

”К сожалению, медвежата испорчены очень плохим и глупым человеком. Он кормил их, и они очень привыкли к людям и к тому, что те дают им пищу”, — сказал Vikerraadio главный специалист по охране природы Департамента окружающей среды.

Saarte Hääl пишет, что поскольку в инспекцию по защите окружающей среды поступило несколько сообщений о том, что медвежата могли быть незаконно изъяты из природной среды, инспекция возбудило дело о проступке.