30.11.2018, 16:10

Крийстине против рубки деревьев: в районе украшают только живые рождественские елки

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rus.delfi.ee
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Крийстине против рубки деревьев: в районе украшают только живые рождественские елки
Foto: Anni Õnneleid

Район Кристийне продолжает свою экологически чистую традицию и не вырубают елки из леса, украшают исключительно, растущие в нашем районе деревья рождественскими огнями. Сверкающие огоньки видны у всех ключевых дорог района, сообщает управа района.

”Кристийне снова поддерживает экологический образ мышления”, — сказал старейшина района Кристйине Яанус Рийбе. ”Исходя из этого, район украшен своими, растущими и живыми елками. Так получили елочки Ряягу парка, игривые, красные LED лампочки, в виде бантиков. Елки зелёной зоны Коткапоя, тоже украшены LED лампочками, но в виде подарков. А также елка, перед домом Винди 13, украшена рождественскими огоньками,” — перечислил Рийбе.

Кроме того, в районе Кристийне создавал праздничное настроение и Таллиннский Департамент Коммунального хозяйства. Например, рождественские огоньки установлены в парках Тондимыйса и Кадерхилми, а также преобразилась ольха в парке Лёвенру. В честь 100-летия Эстонской Республики, на перекрестке Эндла-Коскла-Моони сверкает и дуб. По мимо этого, рождественскими огнями горит аллея из деревьев на улице Эндла, перед центром Кристийне.

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