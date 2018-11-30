Крийстине против рубки деревьев: в районе украшают только живые рождественские елки

”Кристийне снова поддерживает экологический образ мышления”, — сказал старейшина района Кристйине Яанус Рийбе. ”Исходя из этого, район украшен своими, растущими и живыми елками. Так получили елочки Ряягу парка, игривые, красные LED лампочки, в виде бантиков. Елки зелёной зоны Коткапоя, тоже украшены LED лампочками, но в виде подарков. А также елка, перед домом Винди 13, украшена рождественскими огоньками,” — перечислил Рийбе.

Кроме того, в районе Кристийне создавал праздничное настроение и Таллиннский Департамент Коммунального хозяйства. Например, рождественские огоньки установлены в парках Тондимыйса и Кадерхилми, а также преобразилась ольха в парке Лёвенру. В честь 100-летия Эстонской Республики, на перекрестке Эндла-Коскла-Моони сверкает и дуб. По мимо этого, рождественскими огнями горит аллея из деревьев на улице Эндла, перед центром Кристийне.