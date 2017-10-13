KredEx сводит вместе предприимчивую молодежь и работодателей

С сегодняшнего дня школьники могут подать заявку на участие в карьерном путешествии KredEx, которое в этом году пройдет уже в третий раз, сообщает специалист по коммуникациям

KredEx приглашает учащихся 9-12 классов из девяти уездов зарегистрироваться на экскурсии, в рамках которых молодежь сможет познакомиться с работодателями своего родного региона.

Цель карьерного путешествия KredEx — познакомить школьников с возможностями для их будущего, которые открываются в их родном краю. ”Мы хотим сформировать у молодых людей, которые стоят перед выбором своей карьеры, понимание того, что и в малых регионах Эстонии много успешных и инновационных предприятий, с которыми можно связать свое будущее”, — сказал руководитель дивизиона предпринимательства KredEx Ярмо Лийвер.

”Нередко начало успешного пути именно этих предприятий было положено в разрешении специфических проблем или же определенных задач, решения которых нашли применение в масштабах республики или же даже выходили на международный рынок — и это касается компаний, которые работают и за пределами крупных городов. Мы желаем показать молодежи такие примеры, чтобы вдохновить школьников замечать возможности для предпринимательства и применять деловой дух на благо своего региона”, — пояснил Лийвер.

Предыдущие два года показали большой интерес к предпринимательству и карьерным возможностям своего региона — за этот период в карьерных путешествиях KredEx приняло участие около 450 школьников, которые в разных уездах побывали на почти 50 предприятий. В этом году у молодежи снова открывается возможность в течение одного дня посетить до трех предприятий своего региона.

Чтобы у всех классов были равные возможности для участия в запоминающимся карьерном путешествия, KredEx организует конкурс, в рамках которого ожидаются заявления на участие от 9-12 классов на адрес ekskursioon@kredex.ee. В заявлении необходимо обосновать, как планируется дальше поделиться или применить узнанное во время экскурсии. Среди поступивших заявлений к 1 ноября будет сделан выбор для определения тех классов, которые примут участие в карьерном путешествии.

Карьерные путешествия KredEx пройдут в середине ноября в девяти уездах: Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, Пярнумаа, Вильяндимаа, Сааремаа, Тартумаа, Валгамаа и Вырумаа. За знакомство с предприятиями и организацию карьерных путешествий отвечает KredEx. Это начинание финансирует Европейский Союз через Фонд развития региональной жизни.