Компания DPD смогла уменьшить свой экологический след, несмотря на увеличение объемов доставляемых посылок

Рохтла добавил, что компания DPD также постоянно оптимизирует размер и грузоподъемность своих автомобилей, поскольку в зависимости от характера грузов разумно использовать транспортное средство, позволяющее наиболее экономно перевозить именно данный груз. ”Многие годы мы уделяли большое внимание тому, чтобы наш автопарк был как можно более экологичным. Я могу с гордостью сказать, что DPD использует самые новые и экологичные транспортные средства в Эстонии. Например, средний возраст наших микроавтобусов составляет два года, и большинство автомобилей уже оснащены двигателями, соответствующими стандарту EURO6”, — пояснил Рохтла. DPD Pickup — масштабная сеть посылочных автоматов и магазинов, где можно получить свою посылку — обеспечивает дополнительную эффективность, позволяя клиенту самостоятельно выбирать ближайший пункт получения посылки, а для курьеров объединяет все посылки, предназначенные для доставки в одно место, сокращая маршруты и уменьшая экологический след.

”В контексте уменьшения влияния на экологию для предприятия размеров DPD наряду с экологичными транспортными средствам очень важно повышение эффективности при помощи инфотехнологических средств и инновационных услуг. Мы активно работаем с тем, чтобы новые умные решения смогли еще заметнее уменьшить наш экологический след, — сказал Райнер Рохтла. — Несомненно, в будущем использование роботов станет частью курьерской сети. В этой связи, например, можно отметить развитие альтернативных способов получения посылок, таких как сеть посылочных автоматов и пунктов получения, а также домашних почтовых автоматов — в этой области мы осуществляем пилотный проект в сотрудничестве с Cleveron, доставляя посылки в представленные ими на рынке CleverPod”.

По словам Рохтла, важно, чтобы каждый из нас обращал больше внимания на то, сколько отходов, пластика и CO2 возникает в ходе его повседневной деятельности, поскольку важен каждый вклад. ”Опыт компании DPD показывает, что небольшие на первый взгляд изменения оказываются очень важными, если речь идет о значительных масштабах и объемах, — отметил Рохтла. — Привычки изменить тяжело и поэтому решения DPD являются настолько простыми, насколько возможно. Отправка посылки при помощи DPD гарантирует, что ее доставка не создаст для земного шара дополнительной экологической нагрузки. Я призываю всех обращать больше внимания на экологию и покупать услуги у предприятий, который заботятся об окружающей среде”.

В прошлом году концерн DPD осуществил почти 1,1 миллиарда доставок посылок, нейтральных с точки зрения выбросов CO2. Цель DPD — к 2020 году на 10% уменьшить выбросы CO2, возникающие при доставке одной посылки (в сравнении с уровнем 2013 года).