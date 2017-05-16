Комиссия по окружающей среде ужесточит положения проекта Закона о лесе

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по окружающей среде обсудит обязанность правительства запретить вырубку лесов по всей республике на определенный период и запретить вырубку лесов в городских зеленых зонах без согласия местного самоуправления.

Комиссия по окружающей среде рассмотрит, можно ли в проекте закона о лесе дать правительству право устанавливать ограничения на территории лесовосстановительной вырубки с целью сохранения естественного баланса в лесах, если есть основание полагать, что объемы вырубки могут превысить прирост используемого леса, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

”Таким образом, правительство получит право запретить вырубку леса по всему государству или на какой-либо территории, чтобы сохранить природный баланс в лесах и обеспечить бережное использование лесов, — сказал председатель комиссии по окружающей среде Райнер Вакра. — Этим правом правительство сможет воспользоваться в случае, если есть реальная опасность, что объемы вырубки могут превысить прирост хозяйственных лесов. Таким образом, парламент возложит на правительство обязанность реально защищать леса Эстонии”.

Вторая важная поправка предполагает внести в законопроект положение, согласно которому леса, произрастающие на городских зеленых территориях, будет запрещено вырубать без разрешения местного самоуправления. Вырубка леса должна быть согласована с местным самоуправлением до того, как будет подано уведомление о лесе.

”Цель поправки — сохранить ценные зеленые насаждения в городских зеленых зонах. Для этого с помощью инициирования процесса согласования уведомления о лесе мы дадим местным самоуправлениям возможность повлиять на вырубку деревьев на территории зеленых насаждений, указанных в общей планировке города”, — сказал Вакра.