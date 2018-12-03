Кино и огород во дворе, пинг-понг и ярнбомбинг: как НКО Ласнаидея помогает жителям Ласнамяэ преобразить "спальный" район

В этом году мы активно развивали проект общинного огорода по адресу Выру 11. На территории бывшего детского сада в заброшенных песочницах были разбиты первые грядки огорода, которые заняли наши партнеры по проекту — Ласнамяэская школа по интересам и Библиотека Лаагна. К концу летнего сезона 2018 у нас уже было более двадцати грядок и более 40 участников. Проект оказался очень успешным и даже получил признание экспертов в виде приза от журнала Kodu ja Aeg как Сад для молодой семьи — 2018.

Помимо непосредственно огородной деятельности, каждую среду в огороде проходили небольшие культурные мероприятия. Так, были проведены поэтические, музыкальные вечера, занятия по йоге и фехтованию, мастер-классы по приготовлению полезных салатов и уходу за деревянными поверхностями.

Фото: НКО Ласнаидея

Сейчас, когда на улице холодно, наши мероприятия проходят в помещениях. В рамках Совместной недели, цель которой — познакомить общественность с деятельностью гражданских обществ, мы провели мастер-класс по ярнбомбингу ”Свяжем граффити”.

Ярнбомбинг — это украшения улиц и садов вязаными элементами декора. Это хобби достаточно молодое — впервые вязаные украшения появились на улице в 2005 году, когда американка Магда Сейг украсила вход в свой бутик вязанием, чтобы привлечь внимание к своему магазинчику. Украшать можно скамейки, заборы, деревья. Особенно актуально такое украшение в зимние месяцы, когда на улице всё грустное и серое.