Кино и огород во дворе, пинг-понг и ярнбомбинг: как НКО Ласнаидея помогает жителям Ласнамяэ преобразить "спальный" район

Текст опубликован в рамках знакомства с участниками Единой Недели, посвященной гражданским объединениям Эстонии.
Ласнаидея НКО — сообщество активных жителей Ласнамяэ, которые стремятся сделать жизнь в районе более безопасной, веселой и интересной. Мы делаем это через изменение городского пространства, вовлекая в деятельность местных жителей. Наиболее известные наши проекты это кино на свежем воздухе LasnaKino, общинный огород Laagna aed, стрит-арт, мозаика в парке Тондилоо.
В этом году мы активно развивали проект общинного огорода по адресу Выру 11. На территории бывшего детского сада в заброшенных песочницах были разбиты первые грядки огорода, которые заняли наши партнеры по проекту — Ласнамяэская школа по интересам и Библиотека Лаагна. К концу летнего сезона 2018 у нас уже было более двадцати грядок и более 40 участников. Проект оказался очень успешным и даже получил признание экспертов в виде приза от журнала Kodu ja Aeg как Сад для молодой семьи — 2018.
Помимо непосредственно огородной деятельности, каждую среду в огороде проходили небольшие культурные мероприятия. Так, были проведены поэтические, музыкальные вечера, занятия по йоге и фехтованию, мастер-классы по приготовлению полезных салатов и уходу за деревянными поверхностями.
Сейчас, когда на улице холодно, наши мероприятия проходят в помещениях. В рамках Совместной недели, цель которой — познакомить общественность с деятельностью гражданских обществ, мы провели мастер-класс по ярнбомбингу ”Свяжем граффити”.
Ярнбомбинг — это украшения улиц и садов вязаными элементами декора. Это хобби достаточно молодое — впервые вязаные украшения появились на улице в 2005 году, когда американка Магда Сейг украсила вход в свой бутик вязанием, чтобы привлечь внимание к своему магазинчику. Украшать можно скамейки, заборы, деревья. Особенно актуально такое украшение в зимние месяцы, когда на улице всё грустное и серое.
Украшать деревья в Ласнамяэ будем 9 декабря в 12:00 на Выру 11. Ждем всех желающих присоединиться к нам!
Для украшения можно использовать также старые шарфики, салфетки, платки. Вязаные наряды для деревьев и малых архитектурных форм помогают спрятать некрасивые пни и наполнить город яркими красками.
Немного хотелось бы рассказать и о других мероприятиях и начинаниях Ласнаидеи. В огороде Лаагна находится холодильник — книгообменник, куда каждый может принести свою книгу, которой хочется поделиться с другими и обменять ее на иное издание.
Кино на открытом воздухе — одно из самых популярных мероприятий Ласнаидеи, состоявшееся в этом году уже в четвертый раз. Кино любят смотреть все, это наиболее привлекательный и понятный формат. В 2018 году кино показывали в течение пяти вечеров подряд, а также нам впервые помогали волонтеры из числа жителей города.
Уличная дискуссия — формат изучения общественного мнения, который широко применяется в других странах Европы, но, к сожалению, мало используемый в Эстонии. В этом году впервые попробовали провести дискуссии в нашем городе, и остались очень довольны отзывчивостью и открытостью жителей.
Уличную мебель мы делаем из товарных поддонов. Эта деятельность подходит для всех — и для детей и для взрослых, объединяя поколения. Один из комплектов мебели стоит в огороде Лаагна, на Выру 11. Там же можно увидеть и испробовать в деле стол для пинг-понга.
В парке Тондилоо (Кивила) можно полюбоваться цветными и мозаичными шариками, которые мы делали летом вместе с жителями Ласнамяэ и мастерицами Kalamaja Mosaiigistuudio. С успехом прошло совместное мероприятие Ласнаидеи и Молодежного клуба Актив ”Живая библиотека”, во время которой книгами выступали жители Ласнамяэ с необычными жизненными историями.
Велопоходы и квест-игры по Ласнамяэ — еще один способ показать жителям города разнообразие района, рассказать об его истории, необычных местах.