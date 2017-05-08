KIK приглашает голосовать за лучшие уездные проекты

”Центр инвестирования в окружающую среду” (KIK) вот уже в седьмой раз объявляет конкурс ”Maakonnasipelgas”. Понравившийся проект можно выбирать из числа 75 завершенных проектов в области экологии, которые можно найти на странице KIK в Facebook. Голосовать можно до 10:00 15 мая.

Представлены проекты из разных областей деятельности — от масштабных инфраструктурных проектов до школьных учебных программ, которые государство профинансировало посредством KIK.

Титула ”Maakonnasipelgas” может удостоиться любой проект, вне зависимости от масштаба. Важно, чтобы он оказал положительное воздействие на окружающую среду и был реализован достойным для подражания образом”, — сказала менеджер по связям с общественностью KIK Элина Кинк. ”На конкурсе можно голосовать за несколько проектов, и не только из одного уезда — поскольку фактическая цель инициативы заключается в том, чтобы отметить все успешные проекты”, — сказала она.

Сотрудники KIK, занятые в области проектов, предложили номинантов на конкурс из числа более чем тысячи проектов, завершенных в 2016 году. Среди них есть проекты, претворенные в жизнь за счет средств как внутригосударственной программы защиты окружающей среды, так и за счет европейских денег.

Титула ”Maakonnasipelgas” может быть удостоен проект из любого уезда, собравший в течение недели на странице KIK в Facebook наибольшее количество голосов. В качестве награды лауреаты будут награждены тематической благодарственной доской KIK.

В 2016 году было завершено 1189 проекта в области экологии профинансированных KIK в сумме 188 510 536 евро. В их числе были и масштабные проекты (водное хозяйство, трамвайная инфраструктура), на осуществление которых ушло несколько лет.

KIK финансирует различные экологические проекты за счет средств, поступающих от экологического сбора Эстонии, дохода от продажи квот на выброс CO2, а также из структурных фондов Европейского союза. Кроме того, KIK предоставляет возможность ходатайствовать о целенаправленных займах для реализации экологических проектов. За шестнадцать лет государство при посредничестве KIK поддержало приблизительно 20 тысяч экологических проектов на сумму более 1,2 млрд евро.