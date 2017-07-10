KIK открывает второй тур ходатайствования по программе окружающей среды в двух областях

ЦУ Центр инвестирования в окружающую среду (KIK) открывает второй тур ходатайствования по программе окружающей среды 2017 года для экологических проектов в областях лесного хозяйства и охраны атмосферного воздуха. Ходатайства можно будет подавать с 10 июля по 28 августа, сообщает KIK.

Тур ходатайствования будет открыт для конкретных видов деятельности. В области лесного хозяйства, в рамках подпрограммы охотничьего дела поддержка будет оказана проектам, занимающимся мониторингом местонахождения промысловых зверей. А также — коммуникационным проектам, нацеленным на повышение уровня осведомленности общественности и охотников в области охотничьего дела.

В программе охраны атмосферного воздуха поддержка будет оказана программам по снижению мешающих обстоятельств, обусловленных физическими источниками загрязнения, в т.ч. составлению шумовых карт и планов действий по снижению уровня шума, а также прикладных исследований, занимающихся снижением мешающих обстоятельств, и их представлению общественности.

Бюджет тура составляет 300 000 евро. Из этой суммы 200 000 евро предусмотрено для проектов по охране атмосферного воздуха и 100 000 евро — на проекты по лесному хозяйству.

Информация, необходимая для ходатайствования, представлена на домашней странице KIK в разделах программы лесного хозяйства и программы охраны атмосферного воздуха. Подача ходатайств происходит посредством системы данных KIKAS.

KIK финансирует различные экологические проекты за счет средств, поступающих от экологического сбора Эстонии, дохода от продажи квот на выброс CO2, а также из структурных фондов Европейского союза. Кроме того, KIK предоставляет возможность ходатайствовать о целенаправленных займах для реализации экологических проектов. За семнадцать лет государство при посредничестве KIK поддержало приблизительно 20 тысяч экологических проектов на сумму более 1,2 млрд евро.