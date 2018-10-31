Кампания "Пыль убивает!" вновь призывает автомобилистов к отказу от шипованной резины

В жеребьевке смогут принять участие собственники автомобилей, которые сделают осенью осознанный выбор и купят ламельные шины, в подтверждение чего копию или фотоснимок чека на покупку надо выслать по адресу lamellrehvid@tallinnlv.ee

Победитель будет объявлен уже в середине ноября.

Цель кампании "Пыль убивает!" — обратить внимание таллинцев на ущерб, причиняемый зимними шипованными автомобильными шинами, и простые способы избежать этого ущерба как для здоровья людей, так и состояния дорог, а также для безопасности движения.

Результат проведенных тестов позволяют сделать вывод, что в условиях нашей зимы вполне можно обойтись ламельной резиной, пригодной для круглогодичного использования и более устойчивой, чем шипованная, на мокром асфальте.