Как сохранить природу в бетонных джунглях?

В то же время один из инициаторов Ласнаидеи Мария Дерлыш считает, что большие изменения часто начинаются с частных инициатив. ”В прошлом году мы при помощи Ласнаидеи создали в Ласнамяэ первый общественный огород, благодаря чему заброшенный двор бывшего детского сада стал популярным открытым для всех местом встреч и общения. Местные жители быстро приняли лаагнаский сад, а вандализма, которого мы опасались, по большей части удалось избежать — единственный акт вандализма на данный момент совершил заяц”, — рассказала Дерлыш. Опыт показал, что общественные сады оказывают положительное влияние как в экологическом, так и в социальном смысле, поскольку дают людям возможность общаться и способствуют возникновению сплоченных общин.

Для обсуждения важности заботы об окружающей среде и плюсов экологичного образа жизни как в контексте среды обитания, так и в контексте финансов, представительство Европейской комиссии в Эстонии при сотрудничестве с гражданской инициативой Lasnaidee проведет дискуссию на тему ”Вторичное использование, защита окружающей среды и устойчивый образ жизни в городской общине”. В рамках дискуссии неравнодушные граждане при помощи специалистов в данной области займутся поиском решений, которые позволят сохранить чистоту наших населенных пунктов, производить меньше мусора и сократить расходы.

Дискуссия состоится в четверг, 24 января, в Таллиннской школе по интересам Тондираба (Пунане, 69). Начало в 18:00, вход свободный. Обсуждение пройдет на русском и эстонском языках без перевода. Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно на сайте tinyurl.com/EUProtects или по электронной почте euroopakomisjon@gmail.com.