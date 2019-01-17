Как сохранить природу в бетонных джунглях?
Участники дискуссии, которая пройдет Таллиннской школе по интересам Тондираба, обсудят экологичный и устойчивый образ жизни в городских условиях, сказано в пресс-релизе.
Участники дискуссии, которая пройдет Таллиннской школе по интересам Тондираба, обсудят экологичный и устойчивый образ жизни в городских условиях, сказано в пресс-релизе.
Проживание в городе отнюдь не упрощает занятие такими увлечениями как садоводство. Темп жизни в городе стремительный, а изменившиеся предпочтения в отношении проведения досуга вынуждают нас пересаживаться на автомобили, потреблять полуфабрикаты и быструю моду. Тем временем в других европейских странах популярны становятся городские сады — общества пытаются понять, какой вклад индивидуум может сделать в создание более чистой среды в городе. При этом образ жизни, во главе которого лежит забота об экологии, способствует не только сохранению природы, но и экономии денег.
Европейский союз поставил четкую цель снизить использование одноразового пластика. ”В первую очередь решение обусловлено столь серьезной проблемой как морской мусор, львиную долю которого составляет именно одноразовый пластик. При очистке побережий от мусора выяснилось, что пластиковый морской мусор по большей части состоит из таких предметов как сигаретные фильтры, пластиковые бутылки и крышки от них, ватные палочки, соломинки, питьевые стаканы и т.п. Морской пластиковый мусор не просто засоряет море, но и отрицательно сказывается на морской фауне, а также по пищевой цепочке может оказаться в нашем рационе”, — рассказала научный советник Министерства окружающей среды Катарина Вийк.
В то же время один из инициаторов Ласнаидеи Мария Дерлыш считает, что большие изменения часто начинаются с частных инициатив. ”В прошлом году мы при помощи Ласнаидеи создали в Ласнамяэ первый общественный огород, благодаря чему заброшенный двор бывшего детского сада стал популярным открытым для всех местом встреч и общения. Местные жители быстро приняли лаагнаский сад, а вандализма, которого мы опасались, по большей части удалось избежать — единственный акт вандализма на данный момент совершил заяц”, — рассказала Дерлыш. Опыт показал, что общественные сады оказывают положительное влияние как в экологическом, так и в социальном смысле, поскольку дают людям возможность общаться и способствуют возникновению сплоченных общин.
Для обсуждения важности заботы об окружающей среде и плюсов экологичного образа жизни как в контексте среды обитания, так и в контексте финансов, представительство Европейской комиссии в Эстонии при сотрудничестве с гражданской инициативой Lasnaidee проведет дискуссию на тему ”Вторичное использование, защита окружающей среды и устойчивый образ жизни в городской общине”. В рамках дискуссии неравнодушные граждане при помощи специалистов в данной области займутся поиском решений, которые позволят сохранить чистоту наших населенных пунктов, производить меньше мусора и сократить расходы.
Дискуссия состоится в четверг, 24 января, в Таллиннской школе по интересам Тондираба (Пунане, 69). Начало в 18:00, вход свободный. Обсуждение пройдет на русском и эстонском языках без перевода. Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно на сайте tinyurl.com/EUProtects или по электронной почте euroopakomisjon@gmail.com.
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