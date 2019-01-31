31.01.2019, 10:50

Из-за нанесенного дикими зверями урона придется восстановить 80 гектаров молодого государственного леса


rus.delfi.ee
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Põder jahutab end kraavis.
Põder jahutab end kraavis.Foto: Annika Ratt

Центр управления государственными лесами (RMK) представил 33 охотничьим объединениям требование о возмещении ущерба за нанесенный дикими зверями в 2018 году существенный ущерб государственным лесам, в результате которого поврежденную территорию придется снова обновлять или дополнять. Требования о возмещении ущерба касаются 80 гектаров леса, поврежденного дикими животными, где RMK придется весной высадить новые деревья, говорится в пресс-релизе.

Существенным урон считается в том случае, если зона обновляемого леса или древостой повреждены дикими животными в такой степени, что минимальные цели лесоводства, установленные лесохозяйственным предписанием, не будут реализованы.

При создании нового леса RMK использует начальную плотность больше требуемой, чем также берет на себя ответственность собственника в молодых лесах, чтобы они могли переносить умеренные повреждения, которые причиняют дикие звери.

По заключенной с охотничьим объединениями договоренности RMK представляет требование о возмещении ущерба в отношении тех зон, где дикие звери объели деревья до такой степени, что территории необходимо обновлять или дополнять новыми посадками. Согласно представленным в 2018 году требованиям, охотничьи объединения должны выплатить RMK 20 333 евро за работы по обновлению 80 гектаров леса. В семи случаях охотники выразили желание самостоятельно произвести работы по посадке.

Традиционно наибольший ущерб лесам Эстонии наносят лоси, которые поедают не только свежепосаженную лесную культуру, но также могут повредить и молодняк, и жердевый лес. Повреждения, наносимые молодым лесам косулями и оленями, намного меньше.

По словам главного лесничего RMK Андреса Сеппа, работники RMK, ежедневно посещающие леса, постоянно говорят об уроне, который наносят дикие звери. ”Мы следим за повреждениями леса и видим, что дела у нашей популяции парнокопытных идут хорошо, так что она сильно увеличилась. Мы трудимся, чтобы молодого леса было достаточно и для выращивающих его лесоводов, и для питающихся им лосей и косуль. Для этого мы используем разные средства отпугивания зверей. В то же время мы обращаемся к уездным охотничьим советам с призывом пересмотреть свои лимиты отстрела диких зверей и умеренно их увеличить”, — сказал Сепп.

Согласно вступившему в силу в 2013 году Закону об охоте, пользователям охотничьих территорий придется возместить владельцу земли расходы на ликвидацию существенного урона, нанесенного дикими животными.

RMK заключил договор об использовании государственных земель в целях охоты с 329 пользователями охотничьих территорий. В ведении RMK, или Центра управления государственными лесами, около 30% всей территории Эстонии, где находится 47% ее лесов. RMK хранит, защищает и управляет принадлежащим государству лесом и прочими разнообразными природными сообществами. RMK выращивает лес, сохраняет природные ценности, приносит государству доход от управления лесом, создает возможности для передвижения на природе, занимается природным просвещением.

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