Из-за нанесенного дикими зверями урона придется восстановить 80 гектаров молодого государственного леса

Существенным урон считается в том случае, если зона обновляемого леса или древостой повреждены дикими животными в такой степени, что минимальные цели лесоводства, установленные лесохозяйственным предписанием, не будут реализованы.

При создании нового леса RMK использует начальную плотность больше требуемой, чем также берет на себя ответственность собственника в молодых лесах, чтобы они могли переносить умеренные повреждения, которые причиняют дикие звери.

По заключенной с охотничьим объединениями договоренности RMK представляет требование о возмещении ущерба в отношении тех зон, где дикие звери объели деревья до такой степени, что территории необходимо обновлять или дополнять новыми посадками. Согласно представленным в 2018 году требованиям, охотничьи объединения должны выплатить RMK 20 333 евро за работы по обновлению 80 гектаров леса. В семи случаях охотники выразили желание самостоятельно произвести работы по посадке.

Традиционно наибольший ущерб лесам Эстонии наносят лоси, которые поедают не только свежепосаженную лесную культуру, но также могут повредить и молодняк, и жердевый лес. Повреждения, наносимые молодым лесам косулями и оленями, намного меньше.