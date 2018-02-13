Исследование: завод по рафинированию древесины в Тарту изменит температуру реки Эмайыги

Члены правления компании Est-For Invest Ааду Полли и Маргус Кохава на прошлой неделе представили членам экономической комиссии и комиссии по развитию и планированию городского собрания Тарту, идею строительства в Эстонии современного завода по рафинированию древесины, сообщается в пресс-релизе.

Для того чтобы предложить как можно более свежую информацию, представители Est-For Invest попросили подготовить предварительные данные о влиянии завода на течение и температуру реки Суур-Эмайыги.

Согласно расчетам, средняя температура очищенной воды, которая будет уходить в Суур-Эмайги, при среднем течении после смешивания с речной водой будет примерно на 0,3 градуса выше чем сейчас. Чем дальше от места спуска воды, тем соответственно меньше будет влияние.

Потребление заводом воды могло бы быть до 0,7 кубометров в секунду. Среднее количество воды в реке Суур-Эмайыги 63,3 кубометра в секунду. То есть для завода потребление воды могло бы быть 1,3 процента от среднего количества воды. 1,2 процента от среднего количества воды завод мог бы выпускать обратно в реку в виде очищенных сточных вод. Очищенные сточные воды содержат соединения природного происхождения. Это остатки использованного для производственного процесса дерева или извести, которой отбеливается древесная масса. Речь идет об ионах хлорида, калия, карбоната, кальция и сульфата. Например, ионы кальция и сульфата содержатся в минеральной воде San Pellegrino.

Ааду Полли подчеркивает необходимость глубоких научных исследований, которые могут быть проведены только независимыми сторонами: ”Точная оценка влияния завода как на воздушную, так и на водную среду, станет известна в ходе процесса государственной особой планировки. По всей вероятности, конкретные действия в рамках государственной особой планировке начнутся в середине февраля. Затем к работе сможет приступить команда, собранная Министерством Финансов. Важно, чтобы полученные данные прошли через обсуждение экспертов соответствующих сфер. Это единственный способ получения точных и достоверных данных. Без независимых исследований, которые будут проведены в ходе государственной особой планировке, невозможно оценить, какое влияние окажет строительство завода”.