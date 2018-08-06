06.08.2018, 09:40

Использование пластиковых пакетов в Эстонии сократилось на 20%

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rus.delfi.ee
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Tartu:Kavandatav kiletotikeeld kauplustes mõjutab ostutavasid.Pildil:Ostlemine Tartus Selveris koos ja ilma kilekottideta.
Pilt on illustratiivneFoto: Raivo Tasso

Решение сетей розничных торговлей перестать предлагать клиентам бесплатные тонкие пластиковые пакеты у касс привело к существенному сокращению их потребления, передает rus.err.ee.


В странах Европейского союза ежегодно потребляется 100 миллиардов пластиковых пакетов, в связи с чем была поставлена цель сократить их использование максимум до 90 пакетов в год на человека, сообщили 6 августа радионовости ERR.

В настоящее время в Эстонии этот показатель составляет около 200 пакетов на человека.

Эстонские сети розничной торговли два года назад договорились, что они перестанут предлагать у касс бесплатные тонкие пакеты, после чего их использование существенно уменьшилось, сообщила представитель сети магазинов Rimi Катрин Батс.

"С этого времени мы заказываем примерно на 20% меньше самых тонких пластиковых пакетов", — сказал Батс.

По словам менеджера по закупкам Selver Катрин Рийсалу, на 25% также сократилось использование больших пластиковых пакетов. Бумажные пакеты теперь стоят дешевле пластиковых, и их потребление растет.

"Продажи бумажных пакетов существенно выросли. В прошлый период эти продажи не были большими, но сейчас они практически удвоились. Многие пользуются пакетами, которые люди берут с собой [в магазин]", — сказала она.

В Maxima сообщили о снижении потребления тонких пакетов на 24%, а больших пакетов для покупок — на 9%.

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