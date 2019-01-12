ИНТЕРАКТИВНАЯ СХЕМА: Как возникает загадочное ледяное колесо на реке Вана-Вигала

Река в этом месте очень глубокая, и на ее дне есть источники, которые создают сложную схему движения воды.

Ледяное колесо образуется после того, как река замерзла и затем опять начала оттаивать. Таяние льда энергозатратно, тратящаяся на это энергия идет из воды. Плотность воды самая большая при температуре +4 градуса, и тогда вода самая тяжелая. Поэтому при такой температуре вода начинает особенно интенсивно двигаться.

Вдобавок возникающая в результате вращения колеса центробежная сила может поднимать на колесо еще снег и кусочки льда, которые увеличивают размеры колеса.