ИНФОГРАФИКА | Вредные привычки жителей Балтии: как много пьют, что курят, сколько живут
Наши коллеги из передачи "Балтия.Неделя" изучили "анатомию" вредных привычек жителей стран Балтии. Весьма наглядные и красноречивые результаты — в этом сюжете!
Наши коллеги из передачи "Балтия.Неделя" изучили "анатомию" вредных привычек жителей стран Балтии. Весьма наглядные и красноречивые результаты — в этом сюжете!
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), лидером региона по употреблению алкоголя на душу населения является Литва. Однако власти республики не согласны с методикой подсчета ВОЗ, уверяя, что изрядная доля спиртного приходится на туристов.
Латвия - самая курящая страна региона. Каждый второй мужчина и каждая пятая женщина относят себя к заядлым потребителям табачных изделий.
Эстония может гордиться самой долгой продолжительностью жизни своих жителей по сравнению с соседями по Балтии (несмотря на то, что у нас и мужчины и женщины не прочь как выпить, так и покурить).
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.