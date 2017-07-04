Грибы пошли! Известный грибник — новый автор русского блога RMK

К блогу о природе присоединился новый автор — гид-природовед, миколог-любитель и фотограф Олег Цымбаревич. Основная задача нового автора — знакомить читателей с грибной ситуацией в эстонских лесах.

В блоге публикуются свежие новости о том, что происходит в лесах Эстонии, о представителях флоры и фауны. Фото- и видеорепортажи блога знакомят читателей с отдельными объектами и прочими любопытными явлениями. В нем также рассказывается и о тех представителях животного мира, которых удалось зафиксировать в реальном времени видеокамере RMK, установленной на острове Сааремаа. Сейчас с помощью камеры можно наблюдать за жизнью бобров.

Блог о природе RMK на русском языке стартовал в апреле 2015 года. Статьи специалистов и любителей дикой природы, публикуемые в блоге, помогают лучше ориентироваться в ней, замечать и понимать знаки природы, а лесные походы наполняются новым смыслом.

С мая своими наблюдениями о происходящем на природе читателей знакомит новый автор — природовед Олег Цымбаревич. В последние два года Олег активно участвует в образовательных программах RMK в качестве гида-природоведа, проводит экскурсии в рамках других природоведческих мероприятий RMK. Олег Цымбаревич уже выпустил три книги: о грибах и лишайниках, о болотах Эстонии и о птицах в городе. Наряду с оригинальными русскими текстами, в блоге публикуются переводы на русский язык заметок биолога и фотографа-природоведа Тийта Хунта, который известен и как организатор знаменитого ежегодного фотоконкурса ”Бескровная охота”.

”В лесу меня привлекает абсолютно все, — рассказывает Олег. — Но особый интерес вызывают походы за грибами и наблюдения за птицами”. Именно о грибах, съедобных и несъедобных, будет рассказывать Олег в блоге по мере их появления. Заметки с фотографиями автора будут выходить минимум два раза в месяц до октября включительно.

А вот, что ответил Олег Цымбаревич на вопрос о грибных прогнозах на этот год: ”Грибной сезон всегда удачный. Просто в один год бывает много, например, подосиновиков, а в другой, может быть, ежовиков, ну, или мокрух. Попробуем вместе посмотреть, для каких грибов будет удачным этот год".

В ведомстве RMK или Центра управления государственными лесами находится около 30% всей территории Эстонии, на которой расположено 45% всех эстонских лесов. RMK является хранителем, защитником и управляющим государственного леса и прочих разнообразных природных сообществ. RMK выращивает лес, охраняет природные ценности, приносит доход государству, управляя лесом, создает возможности для движения на природе и делится знаниями в области природоведения.