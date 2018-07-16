Государство выкупает у частных владельцев земли высокой природной ценности в соответствии с новым порядком

Первая оформленная сделка была завершена на этой неделе: RMK приобрёл недвижимость в природоохранной зоне, созданной для защиты лесных и пойменных сообществ и произрастающего здесь "венериного башмачка"(лат. Cypripedium calceolus), растения семейства орхидные. Использование этой территории значительно ограничено режимом целевого охранного пояса.

Раньше приобретением для государства земель высокой природоохранной ценности занимался земельный департамент в пределах сумм, выделенных из государственного бюджета. Но с весны этого года документы для такого приобретения готовит департамент окружающей среды, а договор о покупке заключает RMК.

„C введением этой поправки в закон мы запустили систему, которая позволяет выкупать значительно больше природоохранных земель, чем раньше”, — пояснил министр окружающей среды Сийм Кийслер.

Для покупки такого рода земель в бюджете RMK на нынешний год запланировано 5 миллионов евро, что позволит выкупить примерно 40 недвижимых вещей, стоящих в очереди на приобретение. Для покрытия расходов на эти приобретения RMK продает не нужные ему земельные участки, которые по этой причине проставиают без дела.