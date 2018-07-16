16.07.2018, 14:45

Государство выкупает у частных владельцев земли высокой природной ценности в соответствии с новым порядком

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Айве Мыттус, редактор газеты Maaleht
Айве Мыттус, редактор газеты Maaleht
EST
Государство выкупает у частных владельцев земли высокой природной ценности в соответствии с новым порядком
Фото с сайта chto-posadit.ru

Первая оформленная сделка была завершена на этой неделе: RMK приобрёл недвижимость в природоохранной зоне, созданной для защиты лесных и пойменных сообществ и произрастающего здесь "венериного башмачка"(лат. Cypripedium calceolus), растения семейства орхидные. Использование этой территории значительно ограничено режимом целевого охранного пояса.

Раньше приобретением для государства земель высокой природоохранной ценности занимался земельный департамент в пределах сумм, выделенных из государственного бюджета. Но с весны этого года документы для такого приобретения готовит департамент окружающей среды, а договор о покупке заключает RMК.

„C введением этой поправки в закон мы запустили систему, которая позволяет выкупать значительно больше природоохранных земель, чем раньше”, — пояснил министр окружающей среды Сийм Кийслер.

Для покупки такого рода земель в бюджете RMK на нынешний год запланировано 5 миллионов евро, что позволит выкупить примерно 40 недвижимых вещей, стоящих в очереди на приобретение. Для покрытия расходов на эти приобретения RMK продает не нужные ему земельные участки, которые по этой причине проставиают без дела.

Одна из задач RMK — защита природных ценностей, поэтому и обслуживанием земель ограниченного природопользования занимается RMK. На сегодня под охраной находится чуть больше трети государственных лесов, при этом 28 процентов государственных лесов пребывают под строгой охраной.

Недвижимую вещь, включающую охраняемый природный объект, природоохранную территорию или место постоянного гнездовья государство приобретает по соглашению с владельцем недвижимой вещи за сумму, соответствующую ценности недвижимой вещи, если порядок охраны значительно ограничивает целевое использование территории. Значительным ограничением, например, считается полный запрет рубки обновления на лесных землях.

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Для продажи государству такой недвижимости ее владелец должен представить заявление департаменту окружающей среды, который оценит, действительно ли целевое использование продаваемой государству земли значительно ограничено, и направит подготовленные материалы в министерство окружающей среды. В случае положительного решения департамент окружающей среды заказывает оценку недвижимой вещи и проводит переговоры с её владельцем. Договор с владельцем земли заключает RMK, который оформляет недвижимую вещь в собственность государства.

Более подробную информацию о покупке такой недвижимой вещи можно посмотреть на сайте департамента окружающей среды.

По состоянию на 1 мая зафиксировано 147 заявлений в списке ожидания на продажу земли в пользу государства, и покупка таких земель будет продолжаться на основании этого списка, которым занимался земельный департамент. Сам этот список доступен на сайте департамента окружающей среды.

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