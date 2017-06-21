Государство выделит более более 20 миллионов евро на экологические проекты

Совет ЦУ Центр инвестирования в окружающую среду (KIK) принял решение поддержать 728 проектов из программы окружающей среды на общую сумму 20 317 062 евро. Пособия получат проекты в десяти областях по всей Эстонии. В то же время председателем совета KIK утвердили министра окружающей среды Сийма Кийслера, сообщает Центр инвестиций в окружающую среду.

Наиболее крупные суммы пособий будут направлены на водное хозяйство, за которым следуют экологическая осведомленность и регулирование отходов. По сравнению с первоначальным планом бюджет тура было возможно увеличить благодаря предыдущим проектам, которые были осуществлены дешевле или отменены.

Области, количество проектов, и выделенные суммы:

Охрана атмосферного воздуха (5) - 233 054 €

Регулирование отходов (42) - 1 255 693 €

Рыболовство (21) - 217 897 €

Организация окружающей среды (4) - 26 032 €

Экологическая осведомленность (561) - 2 396 819 €

Охрана природы (25) - 587 359 €

Земная кора (1) - 59 400 €

Морская среда (7) - 261 359 €

Лесоводство (4) - 80 250 €

Водное хозяйство (58) - 15 199 199 €

ИТОГО (728) 20 317 062 €

Более детальную информацию о получивших пособие проектах можно увидеть на домашней странице KIK в разделе финансируемые проекты.

В программу окружающей среды KIK было представлено 845 проектов на общую сумму 35 186 899 евро. Соответствовавших требованиям проектов было всего 816 на общую сумму 31 893 266 евро. 12 из них были внеочередными ходатайствами.

По причине сниженных плат за ресурсы в 2017 году KIK открыл тур ходатайствования в ограниченном объеме. В рамках тура ходатайствования поддержка оказывается проектам в десяти областях: водное хозяйство, регулирование отходов, организация окружающей среды, охрана природы, лесоводство, рыболовство, защита атмосферного воздуха, морская среда, земная кора и экологическая осведомленность.