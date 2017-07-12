Государство субсидирует два проекта по обращению с отходами в сумме 1,2 млн евро

ЦУ ”Центр инвестирования в окружающую среду” (KIK) принял решение субсидировать два проекта по подготовке отходов к повторному использованию и принятия в обращение в сумме 1,2 миллиона евро. Средства на пособие будут выделены из Фонда регионального развития Европейского Союза (ERF).

Оба получивших пособия клиента соблюдают принципы круговой экономики, превратив отходы в такой же ресурс, как и первичное сырье.

Суть проекта Advanced Sports Installations Europe AS состоит в переработке синтетического материала, используемого в качестве эластичной основы для искусственной травы на футбольных полях и покрытия дорожек спортивных площадок, чтобы использовать материалы в тех же целях. Таким образом обеспечивается повторное использование отходов. Осуществление проекта предложит, в числе прочего, решение для реновации футбольных полей и стадионов. Общая стоимость проекта составляет 260 тысяч евро, из которых пособие составляет 137 тысяч евро.

OÜ Eesti Pandipakend получит пособие в 1,07 миллиона евро. В ходе осуществления проекта в Эстонии возникнут мощности для возврата в обращение отходов PET таким образом, чтобы их можно было использовать для производства новой, подходящей для нужд пищевой промышленности, упаковки. Для этого из отходов PET будут производить высококачественные хлопья, которые местные производители смогут использовать в своих изделиях. Общая стоимость проекта составляет около 3 миллионов евро.

Уже профинансированные проекты можно найти на домашней странице KIK.

В январе KIK получил 8 ходатайств со всей Эстонии. В рамках тура ходатайствовать о пособии на подготовку отходов к вводу во вторичное обращение, сооружения центра вторичного использования и приобретения инвентаря получили возможность частноправовые юридические лица, занимающиеся обращением с отходами. Также можно было ходатайствовать о пособии на подготовку отходов к повторному использованию и введение в обращение. Кроме того — на приобретение емкостей для сбора отсортированных текстильных отходов и прессов. Это был открытый тур подачи ходатайств на получение структурных пособий периода 2014-2020 г.г. в рамках меры ресурсоэффективности предприятий. Меру поддержки разработало Министерство окружающей среды.

KIK финансирует различные экологические проекты за счет средств, поступающих от экологического сбора Эстонии, дохода от продажи квот на выброс CO2, а также из структурных фондов Европейского союза. Кроме того, KIK предоставляет возможность ходатайствовать о целенаправленных займах для реализации экологических проектов. За семнадцать лет государство при посредничестве KIK поддержало приблизительно 20 тысяч экологических проектов на сумму более 1,2 млрд евро.