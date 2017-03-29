Государство предоставит на реализацию экологических проектов 7,2 миллиона евро

Совет ЦУ ”Центр инвестирования в окружающую среду” (KIK) на собрании 21 марта принял решение поддержать важные для исполнения государственных обязанностей экологические проекты на общую сумму 7 222 903 евро. Большинство проектов финансируются в рамках программы защиты природы, где на 6 проектов выдается всего 2 миллиона евро.

”Мы решили поддержать частных владельцев леса и совместную деятельность частного лесного хозяйства суммой в 1,6 миллиона евро, поскольку хотим способствовать тому, чтобы владельцы леса принадлежали к лесным ассоциациям. Действуя сообща, можно найти наилучшее решение проблем, с которыми встречаются частные владельцы леса, и благодаря этому владелец получает также необходимые знания”,– пояснил председатель совета KIK министр окружающей среды Марко Померанц.

За счет суммы в 390 000 евро будет очищена от нефтяного загрязнения земельная единица Коолме, 500 000 евро направят на компенсацию ущерба, нанесенного находящимися под защитой животными, 136 000 евро будет выделена на подселение угря в наши внутренние водоемы. Решение о предоставлении финансирования в размере 1 миллиона евро было принято в отношении работ по сохранению природы в 2017 и 2018 годах. Дополнительно финансируются различные исследования и работы по развитию, связанные с необходимостью улучшения окружающей среды и международными обязательствами.

Дополнительно к принятым решениям в этом году ожидается распределение еще 15 миллионов евро в ходе открытого тура, эти решения будут приняты в конце мая. На открытый тур ходатайствования поступило 845 ходатайств на общую сумму 35 186 899 евро.

Суммы, поступающие на счет KIK на основании Закона об экологическом сборе (программа окружающей среды), значительно уменьшились. В 2012 году эта объем поступлений составил 35,8 миллиона евро, в 2013 году — 36,7 миллиона, в 2014 году — 38,3 миллиона, в 2015 году — 35,1 миллиона, в 2016 году — 30,8 миллиона и в 2017 году — всего 25,6 миллиона евро (прогноз). Это обусловлено, прежде всего, так сказать, пакетом по спасению сланцевой промышленности, который был принят правительством весной 2016 года, и на основе которого замораживаются платы сектора за ресурсы.

В связи со снижением бюджета программы окружающей среды совет KIK принял решение организовать в 2016 году вместо нынешних 2-3 туров подачи заявок только один тур ходатайствования. И в 2017 был открыт один тур ходатайствования, и ходатайствовать о пособии можно было лишь частично и не во всех финансировавшихся прежде сферах.

Также уменьшились суммы структурных средств Европейского союза, направляемые через KIK. В период 2007-2013 сумма пособий составила 730 миллионов евро, в нынешний период (2014-2020) она уменьшится примерно на 150 миллионов.