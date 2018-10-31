Государственные леса под Хаапсалу и в дальнейшем не останутся без ухода

По словам Андреса Сеппа при составлении программы исходили из того, что леса вокруг Хаапсалу были бы жизнестойкими, разновозрастными, многообразными и здоровыми не только сегодня, но и через десять, и через сто лет. ”Для того чтобы и для следующего поколения также был лес молодой, средний и зрелый для рубки, а также чтобы использовать все предоставляемые лесом блага, необходимо выровнять распределение лесов по возрасту и обновлять их”, — пояснил главный лесничий Сепп.

Для обновления лесов используются небольшие, площадью 1-2 гектара делянки, вписанные в ландшафт и в соответствии с природными условиями на них проводят либо рубки ухода, либо сплошные.

”В тем местах, где можно провести рубку ухода, мы так и поступаем. Но в случае с Хаапсалу надо иметь в виду, что леса здесь произрастают на плодородных землях, где в тени старого леса можно выращивать лиственный лес, но не свойственные региону сосняки, поэтому во многих местах нет альтернативы сплошной рубке”, — утверждает Сепп.

RMK эксплуатирует леса таким образом, чтобы обновлять леса тем же видом деревьев и обеспечить многостороннее использование лесов и в будущем. Рубки, планируемые в окрестностях Хаапсалу пройдут с учетом ландшафта, и сплошные рубки не пересекутся со сложившимися лесными дорогами и тропами. На делянках будут оставлены группы семенников, а на расположенной рядом территории рубок не будет до тех пор, пока не обновится старая территория. Новый лес будет высажен в течение двух лет.

В Паралепаском лесопарке для обновления леса будет в основном использована постепенная рубка — это значит, что лес будет вырубаться по частям в течение длительного периода. Почва там малоплодородная, поэтому возможна рубка небольшими окнами. Рубки запланированы на 2023 и 2028 год на площади в 15,8 га.

Паралепаские и Валгевяльяские леса произрастают на плодородных почвах, и здесь невозможно обеспечить полноценное обновление лесов рубкой ухода — молодые сосны нуждаются в территории и свете для полноценного развития, а быстро растущий на подобных почвах лиственные лес не представляет такой возможности. В этой ситуации самое результативное обновление в условиях Эстонии — сплошная рубка, с помощью которой создаются благоприятные условия для роста растений.

В Паралепаском лесу рубки пройдут в 2023 и 2028 году на общей площади в 31,2 га и в Валгевяльяском лесу в 2021, 2026 и 2030 году на общей площади в 25,7 га.

Пуллапяэский лес растет на альварах, где обновление леса — процесс долговременный, поэтому там рубки в период с 2020 по 2030 год не предусмотрены.

Из 429 гектар государственных лесов, расположенных вокруг Хаапсалу, 6 процентов находятся в зоне строжайшей охраны, и эти леса RMK вывело из состава эксплуатируемых. В зоне природоохранных ограничений находятся 16 процентов лесов, и здесь их эксплуатация разрешена с учетом действующих в охранной зоне ограничений.

RMK или Центру управления государственными лесами подведомственны примерно 30 процентов территории Эстонии, на которых произрастает 47 процентов эстонских лесов. RMK — государственное предприятие, хранитель, защитник и хозяйствующий субъект государственных лесов и многообразных природных сообществ. Своей лесохозяйственной деятельностью RMK приносит доход государству, выращивает материал для обновления лесов, организует лесо- и природоохранную деятельность. RMK также создает возможности для прогулок на природе в своих рекреационных и природоохранных зонах и формирует естественно-научные знания.