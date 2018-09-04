Глобальной уборке в Эстонии нужны координаторы

Всемирный день чистоты нацелен на очистку природы от несанкционированных мусорных свалок. Оргкомитет приглашает в свою команду людей, готовых временно стать представителем группы волонтеров, вышедшей на уборку конкретного замусоренного места. ”Задача не бог весть какая сложная, но чрезвычайно важная! Предполагается, что несколько часов уйдет на подготовку и далее в день уборки необходимо личное присутствие на месте”, — пояснил руководитель Всемирного дня чистоты в Эстонии Раймо Матвере.

Пользу от подобного волонтерского вклада по словам Матвере трудно переоценить: ”Это вызов всем активным и самостоятельно мыслящим людям, которые заботятся о природе. Конечно же, участие в таком деле обязательно доставит волонтерам много положительных эмоций”.

Представитель группы волонтеров иначе называется организатором толоки по уборке. Его деятельность включает в себя четыре этапа. Во-первых, он заберет в оговоренном месте мешки для сбора мусора и доставит их в место уборки. Во-вторых, перед уборкой он осмотрит территорию, в-третьих, ознакомится с правилами уборки и техникой безопасности и, в-четвертых, проинструктирует собравшихся, организует работу и подведет итоги.

”Если 15 сентября я не был занят в штабе Всемирного дня чистоты, я бы с радостью стал одним из таких людей. Я верю, что эта работа принесет как прекрасные эмоции, возможность реально изменить ситуацию к лучшему, так и новые знакомства. Призываю присоединиться к команде Всемирного дня чистоты в качестве организатора толоки!”, — сказал Матвере.