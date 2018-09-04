04.09.2018, 09:01

Глобальной уборке в Эстонии нужны координаторы

 (4)
rus.delfi.ee
EST 1

Команда Всемирного дня чистоты в Эстонии ищет активных созидательных людей, готовых 15 сентября взять шефство над уборкой конкретных несанкционированных мусорных свалок на природе Эстонии.

Всемирный день чистоты нацелен на очистку природы от несанкционированных мусорных свалок. Оргкомитет приглашает в свою команду людей, готовых временно стать представителем группы волонтеров, вышедшей на уборку конкретного замусоренного места. ”Задача не бог весть какая сложная, но чрезвычайно важная! Предполагается, что несколько часов уйдет на подготовку и далее в день уборки необходимо личное присутствие на месте”, — пояснил руководитель Всемирного дня чистоты в Эстонии Раймо Матвере.

Пользу от подобного волонтерского вклада по словам Матвере трудно переоценить: ”Это вызов всем активным и самостоятельно мыслящим людям, которые заботятся о природе. Конечно же, участие в таком деле обязательно доставит волонтерам много положительных эмоций”.

Представитель группы волонтеров иначе называется организатором толоки по уборке. Его деятельность включает в себя четыре этапа. Во-первых, он заберет в оговоренном месте мешки для сбора мусора и доставит их в место уборки. Во-вторых, перед уборкой он осмотрит территорию, в-третьих, ознакомится с правилами уборки и техникой безопасности и, в-четвертых, проинструктирует собравшихся, организует работу и подведет итоги.

”Если 15 сентября я не был занят в штабе Всемирного дня чистоты, я бы с радостью стал одним из таких людей. Я верю, что эта работа принесет как прекрасные эмоции, возможность реально изменить ситуацию к лучшему, так и новые знакомства. Призываю присоединиться к команде Всемирного дня чистоты в качестве организатора толоки!”, — сказал Матвере.

Поскольку больше всего нуждающихся в уборке участков выявлено в Таллине и Харьюмаа, то и организаторов толок здесь требуется больше всего. Однако, это не означает, что в других местах все волонтеры уже набраны — увы, мы далеки от этого! Приглашаем присоединяться к команде во всех уголках Эстонии через специальную регистрационную форму (Ссылка, можно переключиться на русский язык) или пишите по адресу talgud@maailmakoristus.ee.

Подробнее читайте по ссылке.

Всемирный день чистоты, или World Cleanup Day, состоится 15 сентября 2018 года. Это самая масштабная гражданская инициатива в мире, получившая начало в Эстонии и координируемая из Эстонии. При посредничестве Эстонии в один и тот же день жители более чем 150 стран будут очищать природу от несанкционированных мусорных свалок. Всемирный день чистоты станет самым большим подарком Эстонии миру по случаю столетнего юбилея государства.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


СМИ: через Danske Bank в Эстонии перевели 30 млрд долларов из России и СНГ

04.09.2018
Во время, когда в эстонском отделении Danske Bank происходили махинации с отмыванием денег, через него прошло до $30 млрд из России и стран СНГ, ранее объем подозрительных транзакций оценивался в $3 млрд. Об этом пишет газета Financial Times, которая ознакомилась с исследованием консалтингового агентства Promontory Financial.
Подробнее

Какую выгоду получает Россия от конфликтов на Ближнем Востоке

04.09.2018
Список потенциальных клиентов российского ВПК растет: все больше стран Ближнего Востока, традиционно закупающих вооружение у США, проявляют интерес к российской военной технике. С чем это связано?
Подробнее





-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €

В Киеве заявили о задержании судна Украины в Крыму

04.09.2018
Российские пограничники задержали в Крыму украинское рыболовецкое судно ЯОД 2105 с четырьмя членами экипажа. Об этом сообщается на странице Главного управления Национальной полиции Украины в Крыму и Севастополе в фейсбуке.
Подробнее


ВИДЕО: Спасенный детеныш выдры наслаждается вкусным обедом в Таллиннском зоопарке

04.09.2018
В пятницу в Таллиннский зоопарк принесли детеныша выдры, чья мать погибла под колесами автомобиля в Хяэдемеэсте. Сотрудники зоопарка пишут в Facebook, что несмотря на малый возраст, он с удовольствием стал уплетать предложенную рыбу.
Подробнее

Четырехкратная! Келли Сильдару завоевала очередную золотую медаль

04.09.2018
В новозеландской Кардроне завершился юниорский чемпионат мира по лыжному фристайлу. В заключительном виде программы хафпайпе 16-летняя эстонская фристайлистка Келли Сильдару защитила чемпионский титул, завоеванный год назад.
Подробнее