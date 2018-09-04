Глобальной уборке в Эстонии нужны координаторы

Команда Всемирного дня чистоты в Эстонии ищет активных созидательных людей, готовых 15 сентября взять шефство над уборкой конкретных несанкционированных мусорных свалок на природе Эстонии.
Всемирный день чистоты нацелен на очистку природы от несанкционированных мусорных свалок. Оргкомитет приглашает в свою команду людей, готовых временно стать представителем группы волонтеров, вышедшей на уборку конкретного замусоренного места. ”Задача не бог весть какая сложная, но чрезвычайно важная! Предполагается, что несколько часов уйдет на подготовку и далее в день уборки необходимо личное присутствие на месте”, — пояснил руководитель Всемирного дня чистоты в Эстонии Раймо Матвере.
Пользу от подобного волонтерского вклада по словам Матвере трудно переоценить: ”Это вызов всем активным и самостоятельно мыслящим людям, которые заботятся о природе. Конечно же, участие в таком деле обязательно доставит волонтерам много положительных эмоций”.
Представитель группы волонтеров иначе называется организатором толоки по уборке. Его деятельность включает в себя четыре этапа. Во-первых, он заберет в оговоренном месте мешки для сбора мусора и доставит их в место уборки. Во-вторых, перед уборкой он осмотрит территорию, в-третьих, ознакомится с правилами уборки и техникой безопасности и, в-четвертых, проинструктирует собравшихся, организует работу и подведет итоги.
”Если 15 сентября я не был занят в штабе Всемирного дня чистоты, я бы с радостью стал одним из таких людей. Я верю, что эта работа принесет как прекрасные эмоции, возможность реально изменить ситуацию к лучшему, так и новые знакомства. Призываю присоединиться к команде Всемирного дня чистоты в качестве организатора толоки!”, — сказал Матвере.
Поскольку больше всего нуждающихся в уборке участков выявлено в Таллине и Харьюмаа, то и организаторов толок здесь требуется больше всего. Однако, это не означает, что в других местах все волонтеры уже набраны — увы, мы далеки от этого! Приглашаем присоединяться к команде во всех уголках Эстонии через специальную регистрационную форму (Ссылка, можно переключиться на русский язык) или пишите по адресу talgud@maailmakoristus.ee.
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Всемирный день чистоты, или World Cleanup Day, состоится 15 сентября 2018 года. Это самая масштабная гражданская инициатива в мире, получившая начало в Эстонии и координируемая из Эстонии. При посредничестве Эстонии в один и тот же день жители более чем 150 стран будут очищать природу от несанкционированных мусорных свалок. Всемирный день чистоты станет самым большим подарком Эстонии миру по случаю столетнего юбилея государства.