Главной угрозой миропорядку назвали изменения климата

Большинство респондентов из 26 стран мира считает изменения климата "главной международной угрозой".

Об этом свидетельствует опубликованный в понедельник, 11 февраля, отчет американского научно-исследовательского центра Pew Research Center (PRC).

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) заняла второе место в числе факторов, представляющих наибольшую опасность.

При этом представители восьми стран, включая Россию, Францию, Индонезию и Нигерию, поместили ИГ на первую строчку рейтинга.

Где боятся России больше всего?

В число угроз также были включены "влияние и воздействие РФ". Однако лишь в одной стране — Польше — участники опроса вывели этот ответ на лидирующую позицию в списке (65 процентов голосов). В США аналогичного мнения придерживалась половина респондентов (50 процентов).

Между тем число тех, кто рассматривает Соединенные Штаты как угрозу, возросло по сравнению с данными опросов за 2013 и 2017 годы. Наивысшим этот показатель оказался среди жителей Южной Кореи (67) и Японии (66).