Главной угрозой миропорядку назвали изменения климата

Россию сочли главным фактором, представляющим опасность, лишь респонденты из Польши. Число тех, кто рассматривает как угрозу Соединенные Штаты, возросло, свидетельствует опрос Pew Research Center.
Большинство респондентов из 26 стран мира считает изменения климата "главной международной угрозой".
Об этом свидетельствует опубликованный в понедельник, 11 февраля, отчет американского научно-исследовательского центра Pew Research Center (PRC).
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) заняла второе место в числе факторов, представляющих наибольшую опасность.
При этом представители восьми стран, включая Россию, Францию, Индонезию и Нигерию, поместили ИГ на первую строчку рейтинга.
Где боятся России больше всего?
В число угроз также были включены "влияние и воздействие РФ". Однако лишь в одной стране — Польше — участники опроса вывели этот ответ на лидирующую позицию в списке (65 процентов голосов). В США аналогичного мнения придерживалась половина респондентов (50 процентов).
Между тем число тех, кто рассматривает Соединенные Штаты как угрозу, возросло по сравнению с данными опросов за 2013 и 2017 годы. Наивысшим этот показатель оказался среди жителей Южной Кореи (67) и Японии (66).
"Женщины обеспокоены больше мужчин"
Как пояснил DW исполняющий обязанности директора PRC Джейкоб Пуштер, исследование вскрыло "интересное гендерное различие".
Оно свидетельствует о том, что "женщины во многих странах Европы и Северной Америки более обеспокоены угрозами, исходящими от ядерной программы Северной Кореи, глобальных изменений климата и ИГ, чем мужчины". Кроме того, растет осознание той опасности, которую могут представлять кибератаки, добавил исследователь.
Опрос проводился по телефону и в личных беседах с мая по июнь 2018 года. В нем приняли участие 1 500 человек из 26 стран мира.